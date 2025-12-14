قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
داعية إسلامية: يجوز تخصيص عطية أكبر لابن من ذوي الهمم دون حرج شرعي
3 سنين بروحله طنطا.. ضحية صانع المحتوى: ذلني بفيديوهاتي وطلب فلوس
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة
أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
رياضة

لاعب الإسماعيلي على رادار الاتحاد ورحيل 5 نجوم وسط مخاوف الإدارة |خاص

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

دخل علي الملواني لاعب الإسماعيلي حسابات الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وعلم صدي البلد عن تفاوض مسئولي الاتحاد السكندري مع لاعب الدراويش من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة 

وتمسك تامر مصطفي المدير الفني للاتحاد السكندري بالتعاقد مع علي الملواني حيث سبق له تديبه خلال فترة توليه الدراوش

وأكد مصدر مسئول في نادي الاتحاد السكندري عن خوفهم من إبرام صفقات في ظل تذبذب موقف تامر مصطفي مع الفريق واستمرار تحقيق نتائج سلبية .

وتابع :" نخشي من تكرار سيناريو أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق حيث تم التعاقد مع الصفقات دون تحقيق الهدف المطلوب في بطولة الدوري  ."
وأتم:" الفترة المقبلة ستشهد “غربلة” بعض لاعبي الفريق ورحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مشيرا إلي رحيل مايقرب من 5 لاعبين حتى الآن .

الاتحاد السكندري علي الملواني الإسماعيلي صدي البلد تامر مصطفي

