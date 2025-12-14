لاعب الإسماعيلي على رادار الاتحاد ورحيل 5 نجوم وسط مخاوف الإدارة |خاص

دخل علي الملواني لاعب الإسماعيلي حسابات الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وعلم صدي البلد عن تفاوض مسئولي الاتحاد السكندري مع لاعب الدراويش من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة

وتمسك تامر مصطفي المدير الفني للاتحاد السكندري بالتعاقد مع علي الملواني حيث سبق له تديبه خلال فترة توليه الدراوش

وأكد مصدر مسئول في نادي الاتحاد السكندري عن خوفهم من إبرام صفقات في ظل تذبذب موقف تامر مصطفي مع الفريق واستمرار تحقيق نتائج سلبية .

وتابع :" نخشي من تكرار سيناريو أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق حيث تم التعاقد مع الصفقات دون تحقيق الهدف المطلوب في بطولة الدوري ."

وأتم:" الفترة المقبلة ستشهد “غربلة” بعض لاعبي الفريق ورحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مشيرا إلي رحيل مايقرب من 5 لاعبين حتى الآن .