قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صرخة «شوبير»: الإسماعيلي ينهار.. والأزمة تتجاوز مجلس الإدارة ويُطالب بحل عاجل

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قلقه بشأن تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقّاها الدراويش أمام نادي الجونة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت إف إم، متسائلًا عن المدة التي سيستمر فيها هذا "الانهيار" داخل النادي العريق.

وأضاف شوبير أن رئيس مجلس الإدارة الجديد، الدكتور طارق راشد رحمي، يتمتع بمستوى عالٍ من المسؤولية، لكن المشكلة أكبر من الإدارة الحالية.

وتابع شوبير أن الأزمة الحقيقية التي تواجه النادي الإسماعيلي هي أزمة مالية في المقام الأول.

شوبير الاسماعيلي كاس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

محمود حمدي الونش

الونش وعواد ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

أليو ديانج

تطورات في ملف تجديد الأهلي للمالي أليو ديانج

خالد طلعت

خالد طلعت يعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهير بسبب منشور

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد