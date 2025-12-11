صرخة «شوبير»: الإسماعيلي ينهار.. والأزمة تتجاوز مجلس الإدارة ويُطالب بحل عاجل

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قلقه بشأن تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقّاها الدراويش أمام نادي الجونة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت إف إم، متسائلًا عن المدة التي سيستمر فيها هذا "الانهيار" داخل النادي العريق.

وأضاف شوبير أن رئيس مجلس الإدارة الجديد، الدكتور طارق راشد رحمي، يتمتع بمستوى عالٍ من المسؤولية، لكن المشكلة أكبر من الإدارة الحالية.

وتابع شوبير أن الأزمة الحقيقية التي تواجه النادي الإسماعيلي هي أزمة مالية في المقام الأول.