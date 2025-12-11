قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده
مشروعات طرق كبرى في الجيزة .. نائب المحافظ يُشدّد على الجودة والالتزام بالجدول الزمني |صور
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أورنج مصر تفوز بجائزة الشريك الإستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 في تمكين التكنولوجيا داخل القطاع العقاري المصري

اورنج مصر
اورنج مصر
أحمد عبد القوى

توجت اورنچ مصر بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل لعام 2025 ضمن جوائز Invest-Gate ACE Awards، في إنجاز يعكس أعلى درجات التقدير داخل القطاع العقاري المصري، وذلك لكونها الشركة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في دعم التحول الرقمي داخل قطاع التطوير العقاري في مصر.

وجاء اختيار «اورنچ مصر» تقديرًا لدورها المتنامي في إثراء القطاع بحلول اتصال ذكية ومتطورة وخدمات بنية تحتية رقمية عالية الاعتمادية بفضل خبراتها المتقدمة في تصميم وتنفيذ حلول تكنولوجية متكاملة التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة داخل والمجتمعات السكنية المغلقة 

كما توفر اورنج قدرات تشغيلية عالية كفاءة تخدم القطاع العقاري سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، ومن بين تلك الحلول "منصة المدينة الذكية" (Smart City platform) وأنظمة أتمتة المنازل لتحسين تجربة العيش داخل المنازل الذكية الى جانب تقدم حلولا تكنولوجية متنوعة في خدمات الأمن السيبراني، والأمن الذكي، وإدارة الطاقة، والتحكم عن بُعد، وهي الشركة المسؤولة عن إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية، الأكبر من نوعه في أفريقيا.

وتنفرد اورنچ مصر بكونها شركة الاتصالات الوحيدة في السوق المصري التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة من منصة Invest-Gate، وهي واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تحليل وتقييم التطوير العقاري عبر تقارير معمقة ودوائر نقاش استراتيجية تجمع كبار المطورين وصناع القرار والخبراء العقاريين. 

وتمتلك Invest-Gate سجلًا متميزًا في استضافة أكثر من 25 مائدة مستديرة نُظمت بمستوى احترافي، ما جعلها شريكًا رئيسيًا في تطوير الحوار المؤسسي داخل القطاع.

وجاء فوز اورنچ مصر بالجائزة بعد تقييم شامل شمل معايير دقيقة اعتمدت على قدرتها في تقديم شراكات استراتيجية مؤثرة داخل القطاع العقاري وخلق قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب تبنيها استراتيجية طويلة المدى تحفّز الابتكار وترسّخ معايير جديدة للأداء والاستدامة. 

كما عكست الجائزة سجل اورنچ مصر في التوسع المدروس ومعدلات التعاون الناجح مع الجهات التنظيمية والشركات الكبرى.

ويؤكد حصول اورنچ مصر على هذه الجائزة مكانتها الريادية كشريك تكنولوجي موثوق داخل القطاع العقاري، ودورها في تعزيز موقع مصر كوجهة إقليمية رائدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية. وتسهم الشركة في ترسيخ شراكات تُبنى على الابتكار والأثر المستدام عالي القيمة بما يدعم مسيرة التحول الرقمي للدولة المصرية.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس محمد شبل القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات بشركة اورنچ مصر بأن هذه الجائزة التكريم تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع العقاري لقدرات الشركة في قيادة التحول الرقمي على أسس استراتيجية قوية تربط بين التكنولوجيا والتنفيذ الفعّال، وتلبي تطلعات كبار المطورين العقاريين في مصر.

وأضاف: «الجائزة تؤكد مكانة اورنچ كشريك رئيسي وموثوق داخل القطاع العقاري، وتبرز قدرتها على تطوير واحدة من أكثر الصناعات نموًا وتأثيرًا في المنطقة، من خلال سجل ممتد من التعاون الفعّال مع أكبر كيانات التطوير العقاري في مصر».

وتابع: «نجحت اورنچ خلال السنوات الماضية في أن تكون المحرك التكنولوجي الرئيسي لعدد من المشروعات العقارية الكبرى، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى المدن الذكية في الساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.. وقد ساعدت هذه الحلول المتقدمة في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، بما يرسخ نموذج المدن الذكية كجزء محوري من مستقبل التطوير العقاري في مصر».

اورنج مصر اداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالأقصر

المتهمين

القبض على شخص يحث الناخبين على التصويت لمرشح بالبحيرة

المتهمين

تروسيكل ومكبر صوت.. القبض على شخصين يحثان الناخبين على التصويت لمرشح بأسيوط

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد