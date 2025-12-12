صحح مفاهيمك.. أوقاف كفر الشيخ تنظم ندوة حول التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية

نظّمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، ندوة توعوية بمركز التنمية الشبابية بفوة، بعنوان: "التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية"، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء وعي رشيد لدى الشباب، وتصحيح المفاهيم.

أوقاف كفر الشيخ تنظم ندوة حول التحذير من التشاؤم

تحدَّث في اللقاء كل من الشيخ نصر عبد الحميد علي خضر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والواعظة حسناء حمدي أبو إسماعيل، حيث أكدا أن التشاؤم يمثل آفة نفسية ومرضًا فكريًّا يضعف العزائم، ويحول دون رؤية النِّعَم، مشدِّدَيْنِ على أن المؤمن الحق هو من يحسن الظن بربه، ويتسلح بالأمل لمواجهة التحديات، داعين الحضور إلى تبني التفاؤل منهجًا للحياة.

وتسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه الفعاليات إلى الوصول للشباب في أماكن تجمعاتهم، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، وترسيخ القيم الإيجابية التي تشجع على العمل والإنتاج، بما يتوافق مع الرؤية الشاملة لبناء الإنسان المصري.

وأكدت المديرية أن آلية التنفيذ تشمل توسيع دائرة الدعوة لتشمل مراكز الشباب والأندية، والاستفادة من الكفاءات الدعوية والنسائية المؤهلة لتقديم خطاب ديني وسطي؛ يعالج قضايا الواقع بأسلوب عصري وميسَّر.