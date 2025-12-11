رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة

قال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب كانت كاشفة عن أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، مؤكدًا قدرة الدولة على مواجهة أي معوقات قد تعرقل استكمال المسار الديمقراطي.

دعوة للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة

وأضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية بمقرها بوسط البلد، أن الهيئة تدعو جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في اختيار ممثليهم بالبرلمان، لضمان تمثيل دقيق لمصالح المواطنين.

رسالة طمأنينة للشعب المصري

وختم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالته للشعب المصري قائلاً: "اطمئنوا، أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة"، مشددًا على استمرار الهيئة في مراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

الدوائر حسب المحافظات الأخرى

محافظة الجيزة:

الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.

محافظة أسيوط:

الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.

محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد

الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد

الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد

محافظة قنا:

الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين

محافظة الإسكندرية:

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد

محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين

محافظة الفيوم (دوائر إضافية):

الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)