مقتل جندي بريطاني بأوكرانيا | الخارجية الروسية: لندن متورطة في الأعمال المتطرفة

علقت وزارة الخارجية الروسية، على مقتل جندي بريطاني في أوكرانيا، قائلة:" لندن متورطة في الأعمال المتطرفة في أوكرانيا"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الروسية، إن أي وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة لموسكو.

وأضافت الخارجية الروسية: “”قوات بريطانيا في أوكرانيا تساعد كييف على تنفيذ أعمال إرهابية ومهام متطرفة".

وفي وقت سابق، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في موسكو 15 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس بلدية العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالتسبب في الأضرار التي تطول المنشآت المدنية داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المنتشرة داخل المناطق السكنية هي المسئولة الأولى عن هذه الخسائر.