جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن معاناة السودانيين غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الحرب فظيعة ويجب أن تتوقف.

لقاء الجيش والدعم السريع في جنيف

وقال جوتيرش في تصريحات لفضائية "العربية" إن الأمم المتحدة تتواصل مع كافة الأطراف السودانية، كاشفا أنه سيعقد لقاء مع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنيف.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع في مدينة الفاشر، ويجب محاسبة المسؤولين عن قصف بعثاتنا في المدينة السودانية، لافتا إلى حصوله على وعود للدخول إليها.

عقوبات ضد الدعم السريع

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت فرض عقوبات ضد الدعم السريع، موضحة أن واشنطن تستخدم نفوذها لوقف الفظائع المروعة بالسودان، لافتة إلى أن الرئيس ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها لحل الأزمة في السودان.

وأضافت أن العقوبات المفروضة على الدعم السريع تعطل مصدرا مهما للإسناد الخارجي لقوات لها، مشددة على أن العقوبات ستضعف قدرة الدعم السريع على استخدام مقاتلين كولومبيين.