كأس القارات للأندية.. لاعبو بيراميدز في جسلة تصوير قبل لقاء فلامنجو

خضع لاعبو فريق نادي بيراميدز بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لجلسة التصوير (الإسكانر) والخاصة بتطبيق تقنية الفار التلقائي، استعدادا لمشاركة الفريق في كأس القارات للأندية ومواجهة فلامنجو البرازيلي.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وحضر وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لتصوير اللاعبين من خلال التقنية الجديدة، التي تستوجب تصوير جميع اللاعبين بالملابس الرسمية للمباريات وهي العملية المساعدة في تطبيق تقنية الفار في المباريات التي ينظمها الفيفا في بطولاته الكبرى.