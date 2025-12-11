قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا | بكو تطرح هاتف جديد بمواصفات وقوة شحن جبارة .. وتحديث أمنى مهم لإصلاح 56 ثغرة في ويندوز

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة


أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثها التراكمي والذي سيُقوم بإصلاح 56 ثغرة أمنية في نظام ويندوز وذلك لجميع هذه الثغرات والتي تعد مصنفة بأنها "مهمة"، وإحداها يتم استغلاله حاليًا في العديد من البيئات الحقيقية وقد اختتمت شركةمايكروسوفت عام 2025 وذلك بالعديد من إصدارات التحديثات الأمنية لحوالي  56 ثغرة وذلك في منتجات مختلفة ضمن منصة ويندوز، بما في ذلك ثغرة واحدة قد تم استغلالها وذلك بشكل نشط، ومن بين هذه الثغرات، قد تم تصُنفت ثلاث منها على أنها  تعد من ضمن الثغرات الحرجة، و53 منها قد تم تصنيفها على أنها مهمة، كما تم الإعلان عن ثغرتين أخريين وقت إصدار التحديث.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت 

إدارة متجر إلكتروني تتطلب قائمة مهام لا تنتهي بدءا من تحميل المنتجات، وإدارة المخزون، ومساعدة العملاء، و تحسين محركات البحث، وتسريع تحميل الصفحات لكن الجزء المثير هنا هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية تغير قواعد اللعبة.

بميزات ومواصفات وقوة شحن جبارة.. بكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

إذا كنت تبحث هاتف بمواصفات رائد فيمكنك التفكير في هاتف بوكو X8 وقبل الإطلاق المتوقع، ظهر هاتف X8 Pro في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS، مما يُلمّح إلى قرب موعد إطلاقه.

 ظهر هاتف جديد من شركة Poco يحمل رقم الطراز 2511FPC34I في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS الهندية. ويُعتقد أنه قد يكون هاتف Poco X8 Pro القادم. وقد رُصدت نسخة عالمية من هذا الهاتف بالفعل على منصات شهادات مثل EEC و SGS .

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق 

يستخدم الكثيرون على مستوى العالم،  هواتفهم الذكية لأغراض متعددة. 

وأظهر استطلاع رأي، أن 87% من الشركات لديها سياسات تسمح باستخدام الأجهزة الشخصية في بيئة العمل. 

وهنا تكمن المخاطر الأمنية المحتملة، مثل اختراقات البيانات، والإصابة بالبرامج الضارة، وصعوبة الحفاظ على خصوصية البيانات والامتثال للوائح، فالهاتف الذكي المحمّل ببيانات العمل والبيانات الشخصية.

بكاميرا تليفوتوغرافية 3x .. إليك مواصفات هاتف Vivo V60

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بميزات عصرية وسعر معقول فيمكنك التفكير في هاتف فيفو V60 الجديد، وهو هاتف يستهدف بوضوح فئة الهواتف المتوسطة المتميزة. 

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

شهب

شهب الجوزاء| ملكة الزخات الشهابية تتساقط على مصر الأحد القادم

السفير بسام راضى

بسام راضي: الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والإسكندرية

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

