أخبار التكنولوجيا | بكو تطرح هاتف جديد بمواصفات وقوة شحن جبارة .. وتحديث أمنى مهم لإصلاح 56 ثغرة في ويندوز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة



أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثها التراكمي والذي سيُقوم بإصلاح 56 ثغرة أمنية في نظام ويندوز وذلك لجميع هذه الثغرات والتي تعد مصنفة بأنها "مهمة"، وإحداها يتم استغلاله حاليًا في العديد من البيئات الحقيقية وقد اختتمت شركةمايكروسوفت عام 2025 وذلك بالعديد من إصدارات التحديثات الأمنية لحوالي 56 ثغرة وذلك في منتجات مختلفة ضمن منصة ويندوز، بما في ذلك ثغرة واحدة قد تم استغلالها وذلك بشكل نشط، ومن بين هذه الثغرات، قد تم تصُنفت ثلاث منها على أنها تعد من ضمن الثغرات الحرجة، و53 منها قد تم تصنيفها على أنها مهمة، كما تم الإعلان عن ثغرتين أخريين وقت إصدار التحديث.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت

إدارة متجر إلكتروني تتطلب قائمة مهام لا تنتهي بدءا من تحميل المنتجات، وإدارة المخزون، ومساعدة العملاء، و تحسين محركات البحث، وتسريع تحميل الصفحات لكن الجزء المثير هنا هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية تغير قواعد اللعبة.

بميزات ومواصفات وقوة شحن جبارة.. بكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

إذا كنت تبحث هاتف بمواصفات رائد فيمكنك التفكير في هاتف بوكو X8 وقبل الإطلاق المتوقع، ظهر هاتف X8 Pro في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS، مما يُلمّح إلى قرب موعد إطلاقه.

ظهر هاتف جديد من شركة Poco يحمل رقم الطراز 2511FPC34I في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS الهندية. ويُعتقد أنه قد يكون هاتف Poco X8 Pro القادم. وقد رُصدت نسخة عالمية من هذا الهاتف بالفعل على منصات شهادات مثل EEC و SGS .

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق

يستخدم الكثيرون على مستوى العالم، هواتفهم الذكية لأغراض متعددة.

وأظهر استطلاع رأي، أن 87% من الشركات لديها سياسات تسمح باستخدام الأجهزة الشخصية في بيئة العمل.

وهنا تكمن المخاطر الأمنية المحتملة، مثل اختراقات البيانات، والإصابة بالبرامج الضارة، وصعوبة الحفاظ على خصوصية البيانات والامتثال للوائح، فالهاتف الذكي المحمّل ببيانات العمل والبيانات الشخصية.

بكاميرا تليفوتوغرافية 3x .. إليك مواصفات هاتف Vivo V60

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بميزات عصرية وسعر معقول فيمكنك التفكير في هاتف فيفو V60 الجديد، وهو هاتف يستهدف بوضوح فئة الهواتف المتوسطة المتميزة.