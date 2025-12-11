قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ومواصفات وقوة شحن جبارة.. بكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف بوكو X8
هاتف بوكو X8
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث هاتف بمواصفات رائد فيمكنك التفكير في هاتف بوكو X8 وقبل الإطلاق المتوقع، ظهر هاتف X8 Pro في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS، مما يُلمّح إلى قرب موعد إطلاقه.

هاتف بوكو إكس 8 برو 
 

 ظهر هاتف جديد من شركة Poco يحمل رقم الطراز 2511FPC34I في قاعدة بيانات منصة شهادات BIS الهندية. ويُعتقد أنه قد يكون هاتف Poco X8 Pro القادم. وقد رُصدت نسخة عالمية من هذا الهاتف بالفعل على منصات شهادات مثل EEC و SGS .


تشير التقارير إلى أنه سيكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5، الذي يحمل رقم طراز مشابه هو 2511FPC34I. وكالعادة، لم يكشف موقع BIS عن أي تفاصيل حول مواصفات X8 Pro.

هاتف Redmi Turbo 5


من المتوقع إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 في الصين إما بنهاية هذا العام أو مطلع يناير 2026. هذا الهاتف، الذي سيكون الأول عالميًا المزود بشريحة Dimensity 8500 ، سيقتصر طرحه على السوق الصينية. في المقابل، قد يحصل السوق العالمي على هاتف Poco X8 Pro كنسخة مُعاد تسميتها منه.

ميزات هاتف بوكو إكس 8 برو 
 

تشير التقارير إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيأتي بشاشة OLED بتقنية LTPS بدقة 1.5K، وبطارية بسعة 8000 أو 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 100 واط. كما سيحتوي على إطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/69. ومن المحتمل أن تتوفر نفس المواصفات في هاتف Poco X8 Pro.

من المتوقع أن يُطرح هاتف Poco X8 Pro بالتزامن مع هاتف Poco X8 ، الذي قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Note 15 Pro 5G. وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi هذا سيأتي بشاشة OLED LTPS مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 7400، وكاميرا ثلاثية العدسات بدقة 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (عدسة ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6580 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط.

