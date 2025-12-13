فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فصل الكهرباء، عن عدد من المناطق والقرى، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء، طبقًا لنا أعلنت عنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ

وقالت الشركة، خلال بيان لها، إن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: متبول وتوابعها، جزء من قرية سنهور المدينة، جزء من قرية دمرو، حازق وتوابعها، الدمياطي، مجلس قروي المنشأة الكبرى وميت الديبة، مجلس قروي الوزارية، والقرى التابعة لها، منطقة المدارس، منطقة الجامع بسخا.

مواعيد فصل الكهرباء

وأشارت الشركة إلى أن فصل الكهرباء سيكون ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في شبكات الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن موسى، وكيل الوزارة، رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ.