أوقاف كفر الشيخ: مقارئ الجمهور تستهدف ترسيخ التلاوة الصحيحة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد فعاليات مقارئ الجمهور بمساجد المديرية؛ في أجواء إيمانية عامرة بذكر الله، حول مائدة القرآن لتصحيح التلاوة، وضبط المخارج، وتدارس الأحكام؛ سعيًا للارتقاء بالأداء القرآني.

وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد البارى رئيس القطاع الدينى، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المقارئ من استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى استعادة الدور الريادي للمسجد بوصفه منارة للهدى، وتأصيل التلاوة الصحيحة في أوساط المجتمع، وحماية الألسنة من اللحن في كتاب الله العزيز.

وأشار إلى أن المديرية ترجمت هذه الأهداف السامية إلى واقع ملموس؛ عبر الإشراف الدقيق، وتخصيص نخبة من الأئمة المتقنين لتوجيه الجمهور، والمراجعة المستمرة؛ ضمانًا للارتقاء بالمستوى القرآني لعموم المصلين.