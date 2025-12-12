قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين

حسام موافي
حسام موافي
محمد شحتة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن كل إنسان له عُمرين، عمر في البطاقة، وعمر يحدده الطبيب وهو العمر البيولوجي أو الطبي.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن العمر البيولوجي شيء مهم جدا في الطب، عشان جرعة الدواء، ومعرفة هذا العمر مهمة جدا.

وتابع: العمر البيولوجي مهم معرفته للمريض في العناية المركزة، وهذا الكلام قيل في القرآن منذ 1400 سنة.

واستشهد بقوله- تعالى- "قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ" فـ"الشيخ في اللغة" 50 سنة، و"كبير" أي سابق سِنَّه.

حسام موافي العمر البيولوجي السن البيولوجي الطب الطبيب المرض

