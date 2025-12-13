صدمة لـ الأهلي.. إصابة يزن النعيمات بـ الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، التشخيص النهائي لإصابة يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن الأول، والفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

وأكد الاتحاد الأردني في بيان رسمي منذ قليل، أن إصابة يزن النعيمات عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الخضوع لأكثر من اشعة منذ قليل.

وكلن قد نجح منتخب الأردن في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في دولة قطر بعد الفوز على منتخب العراق بنتيجة 1-0، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في للبطولة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مسئولي النادي أنهوا الاتفاق مع الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري لتدعيم هجوم المارد الأحمر في يناير المقبل.

ويعد النعيمات من أبرز لاعبي فريق العربي القطري حيث شارك يزن النعيمات خلال الموسم الحالي مع العربي القطري في 8 مباريات بمعدل دقائق لعب 263 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وشارك النعيمات في 71 مباراة بالدوري القطري مع الأهلي والعربي، سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 20 هدفا آخرين.

وخلال مسيرته الدولية شارك النعيمات مع منتخب الأردن في 58 مباراة في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وصنع 15 هدفا.