فخر العرب فعلاً .. أحمد السقا يوجه رسالة لدعم محمد صلاح

وجه الفنان أحمد السقا رسالة دعم ومساندة للنجم العالمي محمد صلاح، فى ظل الأزمة الأخيرة التى يمر بها مع ناديه ليفربول.

وقال السقا فى مقطع فيديو نشره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: «فيه مثل عندنا فى مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلى أفكرك، شوف جبت كام بطولة لليفربول، أنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك فى نفسك تزيد مش تتهز».



وأضاف السقا مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قائد المنتخب: «ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير فى بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح».

https://www.instagram.com/reel/DSK5aVoDNjK/?igsh=MWtxMDN1dWdhdWN0ZA==

