الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جهاز الإنذار الذي انطلق في موشاف بيتيش بالنقب، تم تفعيله نتيجة خطأ في تحديد الهوية، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا يشكل تهديدًا حاليًا.

وفي وقت سابق، أُطلق إنذار في موشاف فتيش بالنقب مساء اليوم، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن "التفاصيل قيد التحقيق"، دون تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

وفي قوت سابق، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مستوى الجهوزية إلى الدرجة القصوى، معلنًا حالة استنفار شامل في مختلف وحداته استعدادا للعاصفة الجوية "بايرون" التي يتوقع أن تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

وأصدر رئيس الأركان جيش الاحتلال، إيال زمير، تعليمات فورية بفرض منع خروج كامل للجنود من قواعدهم حتى صباح الجمعة، إلى جانب إلغاء الإجازات ووقف غالبية التدريبات العسكرية.