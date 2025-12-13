ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أن الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية.

وشدد الرئيس على أن "هذه ليست مجرد غارات على الأراضي الفنزويلية، بل هي غارات على أشخاص خطرين يُدخلون المخدرات إلى الولايات المتحدة ويقتلون شعبنا".

وأوضح ترامب قائلاً: "لو كنا في حرب وخسرنا 300 ألف شخص سنوياً، لكانت حرباً لا نستطيع تحملها، وهذا ما يحدث، كل من يُدخل المخدرات إلى الولايات المتحدة هو هدف لنا.

وفي وقت سابق، أفادت الحكومة الفنزويلية بأن الإدارة الأمريكية علّقت من جانب واحد رحلات الترحيل القادمة من الولايات المتحدة والمقرر وصولها يوم الجمعة، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية نفى ذلك.

وقالت هيئة الطيران المدني الفنزويلية في بيان: "تلقّت الحكومة الفنزويلية يوم الخميس قراراً من حكومة الولايات المتحدة بتعليق عودة المواطنين الفنزويليين المقرر عودتهم في 12 ديسمبر من جانب واحد"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.