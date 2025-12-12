قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي
حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
أخبار العالم

95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين

ترامب في صور فاضحة
ترامب في صور فاضحة
ناصر السيد

نشر الديمقراطيون الأمريكيون في لجنة الرقابة التابعة للكونجرس الأمريكي، اليوم 19صورة جديدة من تركة المدان الراحل بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، من بينها صور للرئيس الحالي دونالد ترامب.

صور ترامب في فضيحة إبستين

ظهر ترامب في ثلاث من الصور التسع عشرة التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، والذين أفادوا بأنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أنتجتها التركة.

في إحدى الصور بالأبيض والأسود، يبتسم ترامب مع عدة نساء على جانبيه، وقد تم إخفاء وجوههن. 

تُظهر صورة ثانية ترامب واقفًا بجانب إبستين، بينما تُظهر صورة ثالثة، أقل وضوحًا، ترامب جالسًا بجانب امرأة أخرى، تم إخفاء وجهها أيضًا، وربطة عنقه الحمراء مرتخية لم يتضح متى أو أين التُقطت هذه الصور، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

علاقة كلينتون بقضية إبستين

يظهر في مجموعة الصور كل من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومساعد ترامب السابق ستيف بانون، وبيل جيتس، ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، بالإضافة إلى ألعاب جنسية وواقي ذكري يحمل اسم "ترامب" بسعر 4.50 دولار، مطبوع عليه صورة ترامب وعبارة "أنا ضخم!" بأحرف كبيرة.

وقال متحدث باسم اللجنة، التي يرأسها الجمهوري جيمس كومر من ولاية كنتاكي، إن الديمقراطيين يُسيّسون التحقيق من خلال "انتقاء الصور وحذف أجزاء منها لخلق رواية زائفة عن الرئيس ترامب".

وأوضح الديمقراطيون أن عشرات الآلاف من الصور تتضمن "صورًا لرجال أثرياء ونافذين قضوا وقتًا مع جيفري إبستين" و"صورًا لنساء وممتلكات إبستين"، وسيتم نشر المزيد منها في الأيام المقبلة.

وقال النائب روبرت جارسيا من ولاية كاليفورنيا، وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة، في بيان: "تثير هذه الصور المقلقة المزيد من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته ببعض أقوى الرجال في العالم" ولن نهدأ حتى يعرف الشعب الأمريكي الحقيقة ويجب على وزارة العدل نشر جميع الملفات، الآن.

وأكد الديمقراطيون في الكونجرس إنهم أخفوا وجوه النساء لحماية هويات ضحايا إبستين.

تواصل اللجنة الحصول على الوثائق ونشرها، في حين يُتوقع أن تنشر وزارة العدل الأمريكية ملفات إبستين غير المصنفة من تحقيقها الفيدرالي في أواخر الأسبوع المقبل.

وقّع ترامب الشهر الماضي قانونًا حظي بتأييد ساحق من الحزبين، بقيادة النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا والنائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي، يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين في غضون 30 يومًا. وينتهي هذا الموعد في 19 ديسمبر ولم يُصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري.

صداقة ترامب وإبستين

كان ترامب وإبستين صديقين خلال التسعينيات وأوائل الألفية، لكن ترامب يقول إنه قطع علاقته بإبستين قبل أن يُقرّ الأخير بذنبه في تهم الدعارة.

ونفى ترامب علمه بإساءة معاملة الممول الراحل للفتيات القاصرات والاتجار بهن جنسياً.

أعراض فيروس H1N1ش
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
