اليمن: ندعم جهود السعودية والإمارات من أجل الحفاظ على وحدة الصف

خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي
حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
أكد مصدر رئاسي يمني، يوم الجمعة دعم جهود السعودية والإمارات من أجل الحفاظ على وحدة الصف، مضيفا أن الجهود الجارية تركز على احترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأن أي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المحققة.

وأضاف المصدر الرئاسي اليمني في تصريحات لفضائية "العربية" أن الجهود الجارية بالمحافظات الشرقية تركز على إعادة الوضع لمساره الطبيعي، إلى جانب أن  مشاورات عدن ستتناول مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية.

وقال إن السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة بالمحافظات الشرقية.

وفي السياق نفسه، أكد مكتب رئيس مجلس القيادة في اليمن دعم جهود السعودية والإمارات للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة الحوثيين، مشيدا بجهود السعودية للتهدئة وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية.

وأشار إلى أنه لا نقاشات تمس الوجود العسكري في مدينتي حضرموت والمهرة.

ولفت إلى الحرص على تغليب الحلول السياسية ودعم جهود السعودية والإمارات، موضحا أن زيارة الوفد السعودي الإماراتي لعدن تهدف لتعزيز وحدة مجلس القيادة.

