اليمن: ندعم جهود السعودية والإمارات من أجل الحفاظ على وحدة الصف

أكد مصدر رئاسي يمني، يوم الجمعة دعم جهود السعودية والإمارات من أجل الحفاظ على وحدة الصف، مضيفا أن الجهود الجارية تركز على احترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأن أي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المحققة.

وأضاف المصدر الرئاسي اليمني في تصريحات لفضائية "العربية" أن الجهود الجارية بالمحافظات الشرقية تركز على إعادة الوضع لمساره الطبيعي، إلى جانب أن مشاورات عدن ستتناول مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية.

وقال إن السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة بالمحافظات الشرقية.

وفي السياق نفسه، أكد مكتب رئيس مجلس القيادة في اليمن دعم جهود السعودية والإمارات للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة الحوثيين، مشيدا بجهود السعودية للتهدئة وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية.

وأشار إلى أنه لا نقاشات تمس الوجود العسكري في مدينتي حضرموت والمهرة.

ولفت إلى الحرص على تغليب الحلول السياسية ودعم جهود السعودية والإمارات، موضحا أن زيارة الوفد السعودي الإماراتي لعدن تهدف لتعزيز وحدة مجلس القيادة.