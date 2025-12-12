رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

كشف اخصائيو التغذية عن خطة رجيم السعرات الحرارية المصمّمة لفقدان الوزن خلال شهرين، مؤكدين أنها تعتمد على تقليل السعرات اليومية بشكل متوازن مع الحفاظ على التوازن الغذائي، وتنظيم وجبات غذائية صحية مدروسة تساعد على خسارة الوزن بطريقة آمنة ومستدامة.

أهداف رجيم السعرات الحرارية

وتستند الخطة إلى برامج غذائية وضعها اختصاصيون في التغذية وتغطي خيارات يومية مختلفة تلائم احتياجات الجسم من الطاقة والمغذيات الحيوية، وفقا لما نشر في موقع EatingWell.

ويساعد الوصول إلى عجز في السعرات الحرارية يساعد الجسم على استخدام مخزون الدهون كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.

ويمكن المحافظة على التوازن الغذائي من خلال تناول البروتينات، الكربوهيدرات المعقدة، الألياف، والدهون الصحية، أن يساهم في تحقيق فقدان وزن مستدام وصحي دون التأثير سلبًا على الوظائف الحيوية للجسم.

أهداف رجيم السعرات الحرارية

نطاق السعرات اليومية والأهداف

ـ غالبًا تتراوح السعرات المستهدفة بين 1500 – 1800 سعرة حرارية يوميًا، مع تعديل الكمية بناءً على الجنس ومستوى النشاط البدني للفرد.

ـ تشجيع الخبراء على تجنب الحميات المنخفضة جدًا (مثل 1200 سعرة) لأنها قد تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية.

ـ يمكن تخصيص الخطة حسب الاحتياجات الفردية مع الحفاظ على التوازن بين المجموعات الغذائية الأساسية.

أهداف رجيم السعرات الحرارية

خطة وجبات صحية مقترحة

الإفطار

وجبة غنية بالبروتين والألياف مثل:

بيض مع خضار

شوفان مع فواكه موسمية

زبادي قليل الدسم مع مكسرات

الإفطار

وجبة خفيفة صباحية

فاكهة طازجة أو حفنة من المكسرات تساعد على الشعور بالشبع بين الوجبات

سناكس

الغداء

بروتين مشوي (دجاج، لحم قليل الدهن، سمك)

كوب من الحبوب الكاملة (أرز بني، كينوا)

سلطة خضار موسمية بزيت الزيتون

الغداء

وجبة خفيفة مسائية

خضار مقطعة أو زبادي قليل الدسم

وجبة مسائية

العشاء

بروتين خفيف مع خضار مطهية أو حساء

يمكن إضافة مصدر قليل من الكربوهيدرات حسب الحاجة والتفضيل

ويمكن تعديل القائمة بحسب احتياجات السعرات الفردية والخيارات المتاحة لدى الشخص.

العشاء



نصائح لضمان نجاح الرجيم

ـ تناول الألياف والبروتين: الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على التحكم في الشهية وتحسين الهضم، بينما يحافظ البروتين على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

ـ شرب الماء بكثرة:

يساعد الماء على تنظيم الشهية والحفاظ على توازن السوائل.

ـ ممارسة النشاط البدني: الدمج بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة يزيد من السعرات المحروقة ويوفّر نتائج أسرع وأكثر استدامة.

ـ تخصيص الخطة حسب الفرد:

تحديد السعرات المناسبة بحسب الوزن، الطول، العمر، ومستوى النشاط أمر ضروري لتحقيق نتائج فعّالة.

أهداف رجيم السعرات الحرارية



النتائج المتوقعة خلال شهرين

يمكن أن يتوقع الأفراد الذين يتبعون خطة السعرات بشكل منتظم فقدان بين 4–8 كجم في شهرين، بشرط الالتزام بالخطة وممارسة النشاط البدني بانتظام.

ويمكن لتعزيز العادات الصحية مثل تناول وجبات متوازنة، وتحسين نمط النوم، والتقليل من الأطعمة المصنعة يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن بعد انتهاء الخطة.