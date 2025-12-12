مصطفى حسني يصطحب المتسابق الكفيف أحمد محمد حسن ببرنامج دولة التلاوة

في لفتة إنسانية رائعة، ترك الداعية مصطفى حسني مقعده ليصافح المتسابق الصغير محمد أحمد حسن خلال الحلقة التاسعة من برنامج دولة التلاوة، وأخذ بيده خارج الاستوديو، معبرًا عن إعجابه بأدائه ومواهب صوته المميزة.

إشادة وزير الأوقاف

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المتسابق محمد أحمد حسن يمثل فخرًا للجميع، مؤكّدًا أن هذا التميز لم يأتِ من فراغ، بل جاء بفضل عناية والديه الكريميْن، وهو نموذج مشرف للجيل الصاعد.

وخلال الحلقة، قدم محمد أحمد حسن قراءة رائعة لأبيات من منظومة الخريدة البهية، مما أثار إعجاب لجنة التحكيم وجمهور المشاهدين على حد سواء.

متابعة الحلقة ومواعيد البث

يُعرض برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً، ويهدف البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

لجنة التحكيم والمشاركون

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما شارك عدد من ضيوف الشرف البارزين، أبرزهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، وقرّاء من مختلف دول العالم.

الجوائز وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما إذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يُعد برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير، تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدمه الزميلة أية عبدالرحمن.