موعد مباراة الإمارات والمغرب في نصف نهائي كأس العرب

فاز منتخب الإمارات على الجزائر، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في إطار ربع نهائي كأس العرب.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما، بنتيجة 1-1.
سجل هدف الجزائر اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 46، فيما سجل هدف الإمارات اللاعب برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 64.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: حليمية، أشرف عبادة، عبد القادر بدران، هواري بعوش.
خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية.
خط الهجوم: ياسين براهيمي، رضوان بركان، عادل بولبينة.
جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:
حراسة المرمى: حمد المقبالي.
خط الدفاع: ماركوس ميلوني، لوكاس بيمينتا، ساسا إيفكوفيتش، روبن أمارال.
خط الوسط: يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، ماجد راشد.
خط الهجوم: يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس.
موعد مباراة الإمارات والمغرب بنصف نهائي كأس العرب
وسيواجه منتخب الإمارات نظيره المغرب، في نصف نهائي البطولة، يوم الاثنين المقبل، في الرابعة والنصف مساءً.