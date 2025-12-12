موعد مباراة الإمارات والمغرب في نصف نهائي كأس العرب

فاز منتخب الإمارات على الجزائر، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما، بنتيجة 1-1.

سجل هدف الجزائر اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 46، فيما سجل هدف الإمارات اللاعب برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 64.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: حليمية، أشرف عبادة، عبد القادر بدران، هواري بعوش.

خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، رضوان بركان، عادل بولبينة.

جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني، لوكاس بيمينتا، ساسا إيفكوفيتش، روبن أمارال.

خط الوسط: يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، ماجد راشد.

خط الهجوم: يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس.

موعد مباراة الإمارات والمغرب بنصف نهائي كأس العرب

وسيواجه منتخب الإمارات نظيره المغرب، في نصف نهائي البطولة، يوم الاثنين المقبل، في الرابعة والنصف مساءً.