ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بكى في حضنها .. موقف مؤثر لـ محمد هنيدي في زفاف ابنته

سعيد فراج

شهد حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي، الذي يقام الليلة في أحد الفنادق الكبرى في السادس من أكتوبر، لحظات مؤثرة. 

وقام محمد هنيدي، بالبكاء في أحضان ابنته، بلقطة مؤثرة حظيت على اهتمام الحضور. 

حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته والذى يقام فى أحد الفنادق الكبرى.

وظهرت ابنة محمد هنيدي ترقص مع زوجها وسط حالة من الفرحة والبهجة لدي الجميع.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم. 

عقد قران ابنة محمد هنيدي

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

أعمال محمد هنيدي 

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان خلال موسم رمضان 2025 عبر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، نهى عابدين، ألحان المهدي، خالد أنور، تامر فرج، نهى صالح، إسماعيل فرغلي، علاء مرسي، أشرف زكي، مصطفى الرومي، هناء الشوربجي، جيهان خليل، رضا حامد، محمد رضوان، محمد لطفي، مادلين طبر، ياسر علي ماهر، محمود الشرقاوي، عايدة رياض وآخرون.

المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

ومن المتوقع أن يشارك هنيدي في عدة أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباطاته العائلية.

