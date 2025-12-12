قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 أبدت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة إعجابها بمستوى المتسابق محمد أحمد حسن خلال الحلقة التاسعة، معتبرين أنه من أمهر الطلاب في المعاهد الأزهرية، وأشادوا بموهبته في اختيار المقامات، داعين الله أن يبارك فيه ويحفظه، وأن يكثر من أمثاله.

إشادة وزير الأوقاف

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن محمد أحمد حسن فخر للجميع، وأن وصوله لهذا المستوى لم يكن مفاجئًا بفضل عناية والديه الكريميْن.

وتابع:العزيز علي قلبي والذي يسعدني أن أعتبرني صديقًا، الناس يستمعون إليه في مشارق الأرض ومغاربها

قدم محمد أحمد حسن خلال الحلقة قراءة رائعة لأبيات من منظومة الخريدة البهية، ما أظهر إحساسه الصادق وقدرته على إتقان المقامات القرآنية.

متابعة الحلقة ومواعيد البث

يُعرض برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً، ويهدف البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

لجنة التحكيم والمشاركون

شارك في البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما شارك عدد من ضيوف الشرف البارزين، أبرزهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، إضافة إلى قرّاء من دول مختلفة.

الجوائز وتكريم الفائزين

تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، والإشراف على إمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.

 

يُعد برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير، تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن.

