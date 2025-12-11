أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

تحدثت الفنانة شمس عن أوضاعها، قائلة: "صاحب المنزل طردني من منزلي بالفعل بسبب 17 جنيها لم يتم وضعها في المحكمة".

وأضافت شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أن صاحب المنزل رفع عليها قضية إتلاف بقيمة 50 ألف جنيه.

من جانب آخر، قالت شمس: “دوري في مسلسل سوق العصر هو الأفضل في مسيرتي الفنية بالكامل”.

وأضافت: “كنت محظوظة بالعمل مع نجوم كبيرة على رأسهم الفنان يحيى الفخراني”.

وكشفت الفنانة شمس عن أسباب ابتعادها الطويل عن الساحة الفنية، مشيرة إلى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي أثرت عليها نفسيًا، أبرزها وفاة اثنين من أشقائها وبتر ساق شقيقها الأصغر، إضافة إلى وفاة والدتها، والتي وصفتها بأنها كانت من أصعب اللحظات في حياتها.

