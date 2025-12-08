الفنانة شمس تكشف أسباب ابتعادها عن الفن: فقدت أشقائي وأمي

كشفت الفنانة شمس عن أسباب ابتعادها الطويل عن الساحة الفنية، مشيرة إلى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي أثرت عليها نفسيًا، أبرزها وفاة اثنين من أشقائها وبتر ساق شقيقها الأصغر، إضافة إلى وفاة والدتها، والتي وصفتها بأنها كانت من أصعب اللحظات في حياتها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، قالت شمس إنها راضية بقضاء الله وقدره، وأن ما مرت به كان اختبارًا لقوة صبرها وتحملها، موضحة أنها لم تكن مهيأة نفسيًا للعودة للفن في تلك السنوات. وأضافت: “ما كنتش قادرة أستحمل إن أمي وأخواتي الاتنين يتقفل عليهم القبر ده كان وجع فوق طاقتي.”

وأوضحت الفنانة أن حياتها واجهت تحديات أخرى، حيث طردها مالك العقار الذي كانت تسكن فيه بسبب تأخرها عن دفع إيجار قيمته 17 جنيهًا فقط، ورفعت ضدها دعوى تتهمها بإتلاف العقار ومطالبتها بتعويض قيمته 50 ألف جنيه.