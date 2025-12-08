من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار الجوي، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض سبع محافظات، تمتد من مطروح مروراً بالقاهرة الكبرى وصولاً إلى شمال الصعيد، لتأثير سحب ممطرة.

ومن المتوقع أن تصل شدة الأمطار إلى حد الغزارة في بعض المناطق، مصحوبة بظواهر جوية مثل البرق والرعد، وهو ما يستدعي الحذر من التقلبات المفاجئة في الأجواء".

May be an image of map and text that says 'Marsa Marsa-Matruh Matruh Alexandria Port PortSaid Said UR R Siwa Oasis COo Suez Al-Minya Ras Gharib Gharib El Farafra Oasiş ElFarafraOasisGYPT GYPT Hurgh'

7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وحذرت هيئة الأرصاد محافظات (مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- القليوبية-مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد)، وقال إنها تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا، وقد يصاحبها ضربات البرق والرع على بعض المناطق .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 13
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 24 14
رفح 22 13
رأس سدر 22 13
نخل 20 07
كاترين 14 05
الطور 22 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 24 16
الغردقة 23 15
سفاجا 24 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 29 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 20 11
بني سويف 21 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 26 14

