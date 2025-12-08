قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل

بابلو الصباغ
بابلو الصباغ

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي دخلت فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب بابلو الصباغ لاعب نادي سوون الكورى الجنوبي من أجل التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة .

ويرغب النادي الأهلي فى تدعيم صفوف الفريق بأكثر من عنصر فى مقدمتهم مهاجم قوى من أجل تلبية طلبات الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن اللاعب وافق بشكل مبدئى على الانضمام للأهلي ولكن يتبقى الاتفاق مع ناديه .

وأوضحت المصادر أن اللاعب لديه أصول فلسطينية تعود لوالدته ولكنه لا يمتلك الجنسية الفلسطينية وسيعمل الأهلي على استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب اذا تم الاتفاق معه .

وكشفت المصادر أن الموقف الخاص بالجنسية يتشابه تماما مع الموقف الخاص بالفلسطينى وسام أبو علي لاعب الفريق السابق الذى انتقل الي الدوري الأمريكى حيث لم يكن يحمل الجنسية الفلسطينية لحظة مفاوضات الأهلي معه وساعده الأهلي فى الحصول عليها من أجل قيده لاعب محلي فى الدوري المصري وفقا للوائح اتحاد الكرة بقيد اللاعب الفسطينى لاعب مصري .

برنامج الأهلي فى كأس عاصمة مصر

وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين.

يضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر من أجل اكسابهم الخبرات الكافية تمهيدا للاستعانة بهم فى أى وقت .

الأهلي النادي الأهلي سوون الكورى الجنوبي بابلو الصباغ توروب

