تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
رياضة

مفاجأة بشأن موقف الأهلي من التفاوض مع النعيمات وعبادة

يزن النعيمات
يزن النعيمات
عبدالحكيم أبو علم

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي أنها لم تتقدم بأي عروض رسمية أو ودية لضم الأردني يزن النعيمات أو الجزائري أشرف عبادة لصفوف الفريق الأول بالنادي كما تردد في الساعات الماضية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة: "تلك الأسماء معروضة بالفعل علي النادي لكن حتي الان ليس هناك اي قرار رسمي بالتحرك ناحيتهم".

وقد وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين.

ويضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

يزن النعيمات الاهلي كرة القدم اشرف عبادة بطولة الدوري

