مفاجأة بشأن موقف الأهلي من التفاوض مع النعيمات وعبادة

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي أنها لم تتقدم بأي عروض رسمية أو ودية لضم الأردني يزن النعيمات أو الجزائري أشرف عبادة لصفوف الفريق الأول بالنادي كما تردد في الساعات الماضية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة: "تلك الأسماء معروضة بالفعل علي النادي لكن حتي الان ليس هناك اي قرار رسمي بالتحرك ناحيتهم".

وقد وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين.

ويضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.