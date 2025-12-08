تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يفاجأ عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بوجود خصم في الرصيد فور تنفيذ عملية الشحن، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الخصم، خاصة لدى أصحاب الوحدات السكنية غير المأهولة التي لا يوجد بها أي استهلاك فعلي للكهرباء.

أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

وتعود هذه الخصومات لعدة عوامل مرتبطة بنظام المحاسبة في العدادات مسبوقة الدفع، حيث قد يجد البعض أن قيمة الخصم تصل في بعض الحالات إلى نحو 378 جنيهًا، وهو ما يدفع إلى البحث عن تفسير واضح لهذه المبالغ المقتطعة بعد الشحن مباشرة.

وفي هذا التقرير، نرصد بشكل مبسط أبرز الأسباب التي تؤدي لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وكيفية حدوث ذلك حتى في حالة عدم تشغيل أي أجهزة داخل الشقة أو انقطاع التواجد بها لفترات طويلة.

خصم الأقساط الشهرية للعدادات

تبدأ أولى حالات الخصم عند المواطنين الذين يفضلون تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنظام التقسيط، سواء عند التركيب لأول مرة أو عند استبدال العدادات القديمة الميكانيكية.

ففي حال اختيار نظام التقسيط على 24 شهرًا، يتم خصم القسط الشهري مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر دون تدخل من العميل. هذه العملية تتم بشكل آلي لتسديد مستحقات تركيب العداد الجديد.

خصم المتأخرات وجدولة السداد

أما الحالة الثانية فتتعلق بخصم المتأخرات المالية على المشتركين، حيث قد يكون لدى المواطن مبالغ مستحقة لم تسدد سابقًا.

في هذه الحالة، تقوم شركة الكهرباء بجدولة تلك المبالغ على أقساط شهرية تتناسب مع متوسط استهلاكه، ويتم خصم قيمة القسط المتفق عليه تلقائيًا من الرصيد في بداية كل شهر لضمان سداد المتأخرات دون تأخير.

فروق الشرائح وارتفاع التكلفة مع زيادة الاستهلاك

ثالث الأسباب وأكثرها شيوعًا بين المستهلكين هو ما يعرف بفرق الشرائح، فعند تجاوز استهلاك المواطن 100 كيلو وات شهريًا والدخول إلى الشريحة الثالثة، يتم خصم فروق مالية إضافية قد تصل إلى 22 جنيهًا، حيث يُحتسب الكيلو وات الواحد بسعر 95 قرشًا بدلًا من الأسعار الأقل في الشرائح السابقة.

ولتوضيح ذلك، إذا استهلك المواطن 50 كيلو وات تُحسب التكلفة 34 جنيهًا مضافًا إليها جنيه مصروفات خدمة ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا، أما إذا وصل الاستهلاك إلى 100 كيلو وات فتبلغ التكلفة 73 جنيهًا، وعند الدخول إلى الشريحة الثالثة (من 101 كيلو وات فأكثر) يصبح المبلغ 95 جنيهًا، ويُخصم الفرق تلقائيًا.

ومع زيادة الاستهلاك إلى أكثر من 650 كيلو وات، يمكن أن يصل الخصم إلى نحو 378 جنيهًا كفروق شرائح وفق آلية الحساب الجديدة.



خصم تلقائي للمنازل المغلقة

ومن الحالات التي تثير دهشة المواطنين، خصم مبالغ حتى في المنازل المغلقة التي لا تُستخدم فعليًا.

فوفقًا لنظام العدادات مسبوقة الدفع، يتم خصم مبلغ ثابت يبلغ 9 جنيهات شهريًا حتى في حالة عدم وجود استهلاك، وهو ما يُعرف باسم “المقروء بصفر”، ويُعد هذا المبلغ ضمن مصاريف الخدمة الأساسية لضمان استمرار تفعيل العداد وعدم توقفه.

رسوم خدمة العملاء الشهرية

الحالة الخامسة تتعلق برسوم خدمة العملاء الشهرية، والتي تُخصم تلقائيًا في نهاية كل شهر بناءً على شريحة الاستهلاك.

وتتدرج الرسوم على النحو التالي:

جنيه واحد من 0 إلى 50 كيلو وات

جنيهان من 51 إلى 100 كيلو وات

6 جنيهات من 0 إلى 200 كيلو وات

11 جنيهًا من 201 إلى 350 كيلو وات

15 جنيهًا من 351 إلى 650 كيلو وات

25 جنيهًا من 651 إلى 1000 كيلو وات

40 جنيهًا في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات

الرسوم والدمغات المقررة

أما السبب السادس فيعود إلى الرسوم الإضافية والدمغات القانونية المفروضة على جميع المشتركين، حيث تخصم شهريًا بشكل تلقائي من الرصيد بعد الشحن، وتدرج هذه المبالغ ضمن بنود الاشتراك الرسمية التي يقر بها المواطن عند التعاقد مع شركة الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء

وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة وتشمل تقسيمات واضحة للاستهلاك المنزلي لضمان العدالة في التوزيع والدعم.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

- الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا

- الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات - بدون دعم): 210 قروش

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا



