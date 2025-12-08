قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عبد العزيز جمال

يفاجأ عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بوجود خصم في الرصيد فور تنفيذ عملية الشحن، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الخصم، خاصة لدى أصحاب الوحدات السكنية غير المأهولة التي لا يوجد بها أي استهلاك فعلي للكهرباء.

أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

وتعود هذه الخصومات لعدة عوامل مرتبطة بنظام المحاسبة في العدادات مسبوقة الدفع، حيث قد يجد البعض أن قيمة الخصم تصل في بعض الحالات إلى نحو 378 جنيهًا، وهو ما يدفع إلى البحث عن تفسير واضح لهذه المبالغ المقتطعة بعد الشحن مباشرة.

وفي هذا التقرير، نرصد بشكل مبسط أبرز الأسباب التي تؤدي لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وكيفية حدوث ذلك حتى في حالة عدم تشغيل أي أجهزة داخل الشقة أو انقطاع التواجد بها لفترات طويلة.

خصم الأقساط الشهرية للعدادات

تبدأ أولى حالات الخصم عند المواطنين الذين يفضلون تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنظام التقسيط، سواء عند التركيب لأول مرة أو عند استبدال العدادات القديمة الميكانيكية. 

شحن عداد الكهرباء

ففي حال اختيار نظام التقسيط على 24 شهرًا، يتم خصم القسط الشهري مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر دون تدخل من العميل. هذه العملية تتم بشكل آلي لتسديد مستحقات تركيب العداد الجديد.

خصم المتأخرات وجدولة السداد

أما الحالة الثانية فتتعلق بخصم المتأخرات المالية على المشتركين، حيث قد يكون لدى المواطن مبالغ مستحقة لم تسدد سابقًا. 

في هذه الحالة، تقوم شركة الكهرباء بجدولة تلك المبالغ على أقساط شهرية تتناسب مع متوسط استهلاكه، ويتم خصم قيمة القسط المتفق عليه تلقائيًا من الرصيد في بداية كل شهر لضمان سداد المتأخرات دون تأخير.

فروق الشرائح وارتفاع التكلفة مع زيادة الاستهلاك

ثالث الأسباب وأكثرها شيوعًا بين المستهلكين هو ما يعرف بفرق الشرائح، فعند تجاوز استهلاك المواطن 100 كيلو وات شهريًا والدخول إلى الشريحة الثالثة، يتم خصم فروق مالية إضافية قد تصل إلى 22 جنيهًا، حيث يُحتسب الكيلو وات الواحد بسعر 95 قرشًا بدلًا من الأسعار الأقل في الشرائح السابقة.

ولتوضيح ذلك، إذا استهلك المواطن 50 كيلو وات تُحسب التكلفة 34 جنيهًا مضافًا إليها جنيه مصروفات خدمة ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا، أما إذا وصل الاستهلاك إلى 100 كيلو وات فتبلغ التكلفة 73 جنيهًا، وعند الدخول إلى الشريحة الثالثة (من 101 كيلو وات فأكثر) يصبح المبلغ 95 جنيهًا، ويُخصم الفرق تلقائيًا. 

ومع زيادة الاستهلاك إلى أكثر من 650 كيلو وات، يمكن أن يصل الخصم إلى نحو 378 جنيهًا كفروق شرائح وفق آلية الحساب الجديدة.
 

عداد الكهرباء

خصم تلقائي للمنازل المغلقة

ومن الحالات التي تثير دهشة المواطنين، خصم مبالغ حتى في المنازل المغلقة التي لا تُستخدم فعليًا. 

فوفقًا لنظام العدادات مسبوقة الدفع، يتم خصم مبلغ ثابت يبلغ 9 جنيهات شهريًا حتى في حالة عدم وجود استهلاك، وهو ما يُعرف باسم “المقروء بصفر”، ويُعد هذا المبلغ ضمن مصاريف الخدمة الأساسية لضمان استمرار تفعيل العداد وعدم توقفه.

رسوم خدمة العملاء الشهرية

الحالة الخامسة تتعلق برسوم خدمة العملاء الشهرية، والتي تُخصم تلقائيًا في نهاية كل شهر بناءً على شريحة الاستهلاك.

وتتدرج الرسوم على النحو التالي:

  • جنيه واحد من 0 إلى 50 كيلو وات
  • جنيهان من 51 إلى 100 كيلو وات
  • 6 جنيهات من 0 إلى 200 كيلو وات
  • 11 جنيهًا من 201 إلى 350 كيلو وات
  • 15 جنيهًا من 351 إلى 650 كيلو وات
  • 25 جنيهًا من 651 إلى 1000 كيلو وات
  • 40 جنيهًا في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات

الرسوم والدمغات المقررة

أما السبب السادس فيعود إلى الرسوم الإضافية والدمغات القانونية المفروضة على جميع المشتركين، حيث تخصم شهريًا بشكل تلقائي من الرصيد بعد الشحن، وتدرج هذه المبالغ ضمن بنود الاشتراك الرسمية التي يقر بها المواطن عند التعاقد مع شركة الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء 

وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة وتشمل تقسيمات واضحة للاستهلاك المنزلي لضمان العدالة في التوزيع والدعم. 

وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

- الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا

- الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات - بدون دعم): 210 قروش

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا


 

خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الكهرباء مسبوق الدفع أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع عدادات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

اعرض أمراض الرئة

الفرق في علامتين .. أمراض الرئة المزمنة تشبه نزلات البرد| تفاصيل

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد