خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي بالموبايل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم على عداد الكهرباء الكودي بالموبيل، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتاحة خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الزحام أمام شركات الكهرباء، خاصة لسكان المناطق العشوائية والمباني المخالفة.

عداد الكهرباء الكودي

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، بما يعزز من الشفافية وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كيفية التقديم على عداد كهرباء كودي بالموبيل

أتاحت وزارة الكهرباء التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الموقع الرسمي.

2. إنشاء حساب جديد للمستخدمين لأول مرة، بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

3. في حال كان لدى المستخدم حساب سابق، يمكنه تسجيل الدخول مباشرة.

4. اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي من قائمة الخدمات المتاحة.

5. تعبئة الاستمارة الإلكترونية ببيانات المتقدم الشخصية ورقم البطاقة القومي وعنوان الوحدة المراد تركيب العداد بها.

6. رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

7. سداد الرسوم الإدارية المقررة إلكترونيا (وتقدر بنحو 50 جنيها تقريبا) من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة على المنصة.

8. بعد استكمال الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، ثم يتلقى المواطن إشعارا عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة بنتيجة المراجعة سواء بالقبول أو طلب استكمال البيانات.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي

لضمان قبول الطلب، يجب على المتقدم تجهيز ورفع المستندات التالية على المنصة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم أو مالك الوحدة.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.

صورة فوتوغرافية واضحة للوحدة من الخارج.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو تليفون).

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

التحول الرقمي في خدمات الكهرباء

تأتي هذه الخدمة ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الكهرباء للتحول الرقمي في جميع معاملاتها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركات.

وتشمل المنصة الموحدة عددا كبيرا من الخدمات مثل سداد الفواتير، تقديم الشكاوى، الإبلاغ عن الأعطال، وطلبات التوصيل الجديدة.

وتمثل خدمة التقديم الإلكتروني على العدادات الكودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى المواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.

أهمية تطبيق العدادات الكودية مسبقة الدفع

تؤكد وزارة الكهرباء أن نظام العدادات الكودية لا يعد تقنينا للوضع القانوني للوحدات المخالفة، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى دمج الوحدات غير الرسمية ضمن المنظومة الكهربائية بطريقة قانونية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنظم.

كما يساعد تطبيق العدادات الكودية في تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية الناتج عن الاستهلاك غير المحسوب، ويتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم الفعلي بدقة من خلال خاصية الدفع المسبق، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.