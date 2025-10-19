قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
المالية والاستثمار: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التصدير
وزير الخارجية: مصر أكثر دول العالم تضررا من حالة عدم الاستقرار بالبحر الأحمر وخليج عدن
ما فضل التسبيح وثوابه؟.. الإفتاء توضح أحب الأعمال إلى الله
الرئيس السيسي: أفريقيا تزخر بموارد ومقومات وثروة بشرية هائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي بالموبايل

عداد كهرباء
عداد كهرباء
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم على عداد الكهرباء الكودي بالموبيل، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتاحة خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الزحام أمام شركات الكهرباء، خاصة لسكان المناطق العشوائية والمباني المخالفة.

عداد الكهرباء الكودي

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، بما يعزز من الشفافية وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كيفية التقديم على عداد كهرباء كودي بالموبيل

أتاحت وزارة الكهرباء التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الموقع الرسمي.
2. إنشاء حساب جديد للمستخدمين لأول مرة، بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
3. في حال كان لدى المستخدم حساب سابق، يمكنه تسجيل الدخول مباشرة.
4. اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي من قائمة الخدمات المتاحة.
5. تعبئة الاستمارة الإلكترونية ببيانات المتقدم الشخصية ورقم البطاقة القومي وعنوان الوحدة المراد تركيب العداد بها.
6. رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.
7. سداد الرسوم الإدارية المقررة إلكترونيا (وتقدر بنحو 50 جنيها تقريبا) من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة على المنصة.
8. بعد استكمال الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، ثم يتلقى المواطن إشعارا عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة بنتيجة المراجعة سواء بالقبول أو طلب استكمال البيانات.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي

لضمان قبول الطلب، يجب على المتقدم تجهيز ورفع المستندات التالية على المنصة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم أو مالك الوحدة.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.
صورة فوتوغرافية واضحة للوحدة من الخارج.
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو تليفون).
موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

التحول الرقمي في خدمات الكهرباء

تأتي هذه الخدمة ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الكهرباء للتحول الرقمي في جميع معاملاتها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركات. 

وتشمل المنصة الموحدة عددا كبيرا من الخدمات مثل سداد الفواتير، تقديم الشكاوى، الإبلاغ عن الأعطال، وطلبات التوصيل الجديدة.

وتمثل خدمة التقديم الإلكتروني على العدادات الكودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى المواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.

أهمية تطبيق العدادات الكودية مسبقة الدفع

تؤكد وزارة الكهرباء أن نظام العدادات الكودية لا يعد تقنينا للوضع القانوني للوحدات المخالفة، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى دمج الوحدات غير الرسمية ضمن المنظومة الكهربائية بطريقة قانونية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنظم.

كما يساعد تطبيق العدادات الكودية في تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية الناتج عن الاستهلاك غير المحسوب، ويتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم الفعلي بدقة من خلال خاصية الدفع المسبق، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

عداد كهرباء الكهرباء وزارة الكهرباء عداد كهرباء كودي كيفية التقديم على عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة: الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى عند استخدامها في أغراض بحثية

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربًا

المهندس كريم بدوي وزير البترول

«العاملين بالبترول» تهنئ المستوفين في حركة الترقيات والندب والتكليف

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد