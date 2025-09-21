خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك " على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

وفيما يلي أهم الخطوات:

1-صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2-صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3-فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه

إجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء وهى ..

1-يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2-تقديم الأوراق السابق الإشارة إليها في المنشور السابق نشرة أمس، مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3-مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5-مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم

يذكر أنه عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء لو كان قديما سيتم تغييره لعداد كهرباء مسبوق الدفع طبقا لخطة الوزارة بتغيير جميع العدادات التقليدية لعدادات مسبوقة الدفع .

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

-يمكن المشترك من مراقبة استهلاك التيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهرى.

-يوضح للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

-لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

-يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه.

-يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

-يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط .

-يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب إنتهاء رصيد العداد الكودي.

-إذا نفذ الرصيد بالعداد فى ايام الاجازات الرسمية يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.

-يعمل على تجنب مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلك.

-يتيح للمستهلك إمكانية الضبط على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد وإنذاره حال قرب نفاد الرصيد