قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
أحمد سعيد

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرح في معناه الحقيقي هو الفرح المشترك، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا»، موضحًا أن الفرح الذي لا يُتشارك فيه لا يكتمل، وأن الوطن الذي لا يعرف الفرح يتحول إلى مساحة فيزيائية جامدة بلا روح، مشددًا على أن مصر عبر تاريخها لم ترضَ أبدًا أن تكون مجرد مساحة، بل اختارت دائمًا أن تكون وطنًا ذا معنى وروح وقيم.

الاحتفال بميلاد السيد المسيح

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن السيد المسيح عليه السلام له مكانة النور في الضمير الديني والإنساني، مؤكدًا أن الحديث عنه في الوجدان الإسلامي ليس حديثًا عن اسم في التاريخ أو رمز بعيد، ولا عن “آخر”، بل عن نبي من أنبياء الله أمرنا الله بالإيمان به واحترام مقامه والنور الذي جاء به، مبينًا أن مكانة سيدنا عيسى عليه السلام في العقيدة الإسلامية عظيمة لا تقبل انتقاصًا ولا جدلًا، ويكفي أن القرآن الكريم ذكر مولده الشريف في قوله تعالى: «والسلام عليَّ يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أُبعث حيًّا»، حتى أصبح ميلاده عنوانًا قرآنيًا واضحًا لا ينفصل عنه الفرح والبهجة في الوجدان.

وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن الجدل الذي يُثار أحيانًا حول توقيت الميلاد أو مشروعية الاحتفال به هو نفس الجدل الذي يُثار حول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن جوهر المسألة ليس في التاريخ، بل في معنى الفرح والاحتفاء بنور الأنبياء، موضحًا أن من يثير هذه الإشكالات إنما يعاني من أزمة فهم للدين وعدم إدراك لعمقه الإنساني والرحيم، لافتًا إلى أن القرآن الكريم حسم مكانة السيد المسيح بقوله تعالى: «إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن البركة التي وصف بها القرآن سيدنا عيسى عليه السلام في قوله: «وجعلني مباركًا أينما كنت» ليست مجرد لفظ، بل رسالة رحمة وحضور خير ونور يُعاش في الواقع، مذكرًا بأن القرآن خص السيدة مريم عليها السلام بسورة كاملة تكريمًا وطهرًا واصطفاءً، ليبقى المعنى واضحًا بأن الرحمة والطهر قيم أساسية تجمع المصريين جميعًا من مشكاة واحدة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن مشاركة المصريين في الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام ليست مجاملة ولا تمثيلًا اجتماعيًا، بل تعبير وجداني حقيقي وإيمان مشترك بقيمة النور في الحياة، مشددًا على أن نور الأنبياء هداية من الله ورحمة للناس كافة، وأن هذا الفهم هو سر راسخ في وجدان المصريين، حيث الإيمان الصادق يوسع القلب ولا يصنع حواجز، ويجعل الإنسان أرحم وأقرب وأكثر قدرة على العيش مع غيره في سلام، ليظل الاحتفال بميلاد السيد المسيح في مصر تجديدًا للوعي بنور نبي من أنبياء الله ومعنى إنساني ووطني متجدد.

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الاحتفال بميلاد السيد المسيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

برشلونة

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

تميمة الألعاب الأولمبية

لقاء فريد يجمع تميمتي الألعاب الأوليمبية للشباب وكأس الأمم الأفريقية |صور

برشلونة

برشلونة يمطر شباك أتلتيك بلباو بخماسية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد