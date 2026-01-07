عندي 40 سنة وتأخر الزواج فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: «عندي 40 سنة ولسه ما تجوزتش، وكل ما أتقدم لحد الموضوع ما بيكملش، وبالرغم إني مواظب على الصلاة والدعاء وتعبت جدًا وخايف أعمل حاجة تغضب ربنا، أعمل إيه؟»، مؤكدًا أن ما يمر به السائل يدخل في باب الابتلاء، ولا ينبغي للإنسان أن يفقد الأمل أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في مثل هذه الأمور أمر مشروع ومطلوب، خاصة إذا كان الإنسان حريصًا على طاعة الله والالتزام بأوامره، فالدعاء باب عظيم من أبواب القرب من الله.

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن الدعاء وحده لا ينفصل عن السعي، مؤكدًا أن على الإنسان أن يستمر في الأخذ بالأسباب، وألا يتوقف عن المحاولة أو التقدم للزواج، لأن تعطّل الأمر مع بعض الأشخاص قد يكون صرفًا من الله سبحانه وتعالى لعدم وجود الخير في هذا الارتباط.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن تكرار عدم اكتمال الزواج لا يعني حرمانًا ولا غضبًا من الله، وإنما قد يكون لحكمة يعلمها الله وحده، وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يجمع بين الصبر وحسن الظن بالله، مع الاستمرار في العمل والسعي وعدم الاستسلام لليأس.

وشدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء على أن المطلوب من المسلم هو الاستمرار في الدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله، والأخذ بالأسباب المشروعة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد في دعائه وسعيه، ييسر له الأمور في الوقت الذي يقدره، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا يحتسب.

دعاء من تأخر عليه الزواج