قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير وحدة حوار بالإفتاء: السيرة النبوية قدمت نموذجًا عمليًا واضحًا لمفهوم المواطنة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكد الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بـ دار الإفتاء المصرية، أن مفهوم المواطنة يُعد من الركائز الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم أثار تساؤلات لدى كثير من الناس حول معناه الحقيقي، وما إذا كان يتعارض مع صحيح الإسلام، موضحًا أن هذه الإشكالية تحتاج إلى فهمٍ واعٍ بعيدًا عن الخلط أو التصورات المغلوطة.

هل يرفض الإسلام مفهوم المواطنة؟

وأوضح الدكتور طاهر زيد، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مبدأ المواطنة يرتبط بقيام عقد اجتماعي يجمع المواطنين داخل الوطن الواحد، ويضمن الالتزام المتبادل بالحقوق والواجبات بين الأفراد من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه منذ عام 1949 تبنّى النظام العالمي التأكيد على هذا المبدأ وآثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والعمل على نشره وتفعيله من خلال آليات تقوم على التساوي والتجانس والتعايش والانسجام.

وبيّن أن تحقيق المواطنة يتم عبر أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الاجتماعي القائم على تبادل المنافع والعمل المشترك وصور العلاقات المختلفة، وثانيها المسار الثقافي والتاريخي الذي يراعي عادات المجتمع وتقاليده بما يحفظ هويته الوطنية، وثالثها المسار القانوني الذي يهتم بحفظ الحقوق وضمانها وسن القوانين المنظمة لها، أما المسار الرابع فهو المسار السياسي الذي يقوم على مراعاة مصالح الأفراد داخل الوحدة الوطنية.

وأشار مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية إلى أن نصوص الوحي الشريف أكدت مضمون المواطنة بمعناها القائم على التساوي في الحقوق والواجبات، موضحًا أن القرآن الكريم قرر الاختلاف باعتباره سنة بشرية وكونية، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقوله سبحانه: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، مؤكدًا أن هذا التنوع لا يمنع التعايش، بل يؤسس له، وهو جوهر مبدأ المواطنة.

وأضاف أن السيرة النبوية قدمت نموذجًا عمليًا واضحًا لمفهوم المواطنة من خلال وثيقة المدينة، التي وُقعت بين النبي ﷺ ويهود المدينة، واشتملت على بنود تنظم الحقوق والواجبات والالتزامات بين أفراد المجتمع الواحد، مستشهدًا بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مؤكدًا أن هذه الوثيقة رسخت مبدأ العدل والتعايش ونصرة المظلوم، وقررت القاعدة الجامعة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وهو عين مفهوم المواطنة في أرقى صوره.

الدكتور طاهر زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الدواجن

زيادة 30% في الإقبال عليها.. الدواجن: نتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيها

لميس الحديدي

بعد اكتساح كوت ديفوار لبوركينا فاسو.. لميس الحديدي: جالي مغص من دلوقتي

ضياء رشوان

ضياء رشوان: إسرائيل تختلق الحجج بأن محور المرحلة الثانية لا يبدأ في غزة إلا بنزع سلاح حماس

بالصور

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد