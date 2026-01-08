نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك

أكد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مصلحة القلعة البيضاء تأتي فوق أي اعتبار، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر.

قبول المهمة دون تردد

وأوضح معتمد جمال أن الزمالك عندما تواصل معه لتولي المسؤولية، لم يفكر كثيرًا قبل الموافقة، مؤكدًا أن أي زملكاوي حقيقي كان سيقبل المهمة في هذا التوقيت الصعب.

وأضاف: «في وقت زي ده، محدش بيفكر غير في مصلحة الزمالك، والكل مستعد يخدم النادي».

مرحلة صعبة تتطلب التكاتف

وأشار القائم بأعمال المدير الفني إلى أن النادي يمر بمرحلة دقيقة، تتطلب تضافر جهود الجميع داخل منظومة الزمالك، سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين أو جماهير، قائلاً: «إحنا محتاجين الكل يقف معانا علشان نعدي المرحلة دي، وبنطلب التوفيق من ربنا قبل أي حاجة».

وضوح وصراحة من الإدارة

وكشف معتمد جمال عن تفاصيل الاتصالات التي جرت قبل توليه المهمة، موضحًا أن مستر جون إدوارد كان أول من تحدث معه، ثم تواصل معه كل من الكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين السيد، والكابتن هشام نصر. وأكد أن الإدارة كانت صريحة وواضحة بشأن الأوضاع داخل النادي، خاصة الأزمة المالية.



الأزمة المالية التحدي الأكبر

وأوضح أن المسؤولين أبلغوه بأن العمل يسير في اتجاهين، أحدهما فني والآخر إداري، وأن الأزمة المالية تمثل التحدي الأصعب في الفترة الحالية، مشددًا على أنه لا يمكنه التأخر عن خدمة النادي في هذا التوقيت، مهما كانت الظروف.

دفاع عن اللاعبين

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك «مظلومون للغاية»، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الرغبة والقدرة على العطاء، لكن الظروف المحيطة بالفريق صعبة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجهاز الفني واللاعبون من تقديم شيء إيجابي للنادي خلال الفترة المقبلة، لإسعاد الجماهير البيضاء.