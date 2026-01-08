قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مصلحة القلعة البيضاء تأتي فوق أي اعتبار، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر.

قبول المهمة دون تردد

وأوضح معتمد جمال أن الزمالك عندما تواصل معه لتولي المسؤولية، لم يفكر كثيرًا قبل الموافقة، مؤكدًا أن أي زملكاوي حقيقي كان سيقبل المهمة في هذا التوقيت الصعب.

وأضاف: «في وقت زي ده، محدش بيفكر غير في مصلحة الزمالك، والكل مستعد يخدم النادي».

مرحلة صعبة تتطلب التكاتف

وأشار القائم بأعمال المدير الفني إلى أن النادي يمر بمرحلة دقيقة، تتطلب تضافر جهود الجميع داخل منظومة الزمالك، سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين أو جماهير، قائلاً: «إحنا محتاجين الكل يقف معانا علشان نعدي المرحلة دي، وبنطلب التوفيق من ربنا قبل أي حاجة».

وضوح وصراحة من الإدارة

وكشف معتمد جمال عن تفاصيل الاتصالات التي جرت قبل توليه المهمة، موضحًا أن مستر جون إدوارد كان أول من تحدث معه، ثم تواصل معه كل من الكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين السيد، والكابتن هشام نصر. وأكد أن الإدارة كانت صريحة وواضحة بشأن الأوضاع داخل النادي، خاصة الأزمة المالية.
 

الأزمة المالية التحدي الأكبر

وأوضح أن المسؤولين أبلغوه بأن العمل يسير في اتجاهين، أحدهما فني والآخر إداري، وأن الأزمة المالية تمثل التحدي الأصعب في الفترة الحالية، مشددًا على أنه لا يمكنه التأخر عن خدمة النادي في هذا التوقيت، مهما كانت الظروف.

دفاع عن اللاعبين

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك «مظلومون للغاية»، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الرغبة والقدرة على العطاء، لكن الظروف المحيطة بالفريق صعبة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجهاز الفني واللاعبون من تقديم شيء إيجابي للنادي خلال الفترة المقبلة، لإسعاد الجماهير البيضاء. 

الزمالك معتمد جمال اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

أشرف غراب

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

اسواق المال العربية

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد