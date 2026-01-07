مران الزمالك.. معتمد جمال يرفع الحمل البدني للاعبين

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام في الفترة الماضية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.