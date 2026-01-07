تشكيل الجهاز الفني المؤقت للزمالك بقيادة معتمد جمال

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال المدير الفني الأسبق للأبيض، قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

وبدأ الجهاز الفني عمله، في مران اليوم الأربعاء، الذي انطلق في الثانية والنصف عصرًا على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للزمالك

وجاء باقي أعضاء الجهاز علي النحو التالي:

عبد الناصر محمد .. مديراً للكرة

معتمد جمال - مديراً فنياً

إبراهيم صلاح - مدرب عام

عامر صبري - مدرب مساعد

فيتور بيريرا - مدرب حراس مرمى.

كوستا ريبيرو - مخطط أحمال.

فابيو نونو - محلل أداء

وكشف مجلس الزمالك، أن التفاوض جارٍ مع مدير فني أجنبي؛ لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل إلى اتفاق.