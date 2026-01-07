معتمد جمال يخصص فقرة خططية للاعبين في تدريبات الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة خططية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.



وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ الجوانب التي تم التدريب عليها خلال المران.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.