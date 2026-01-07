قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

انفراد.. إبراهيم صلاح يغيب عن الزمالك مباراة واحدة رغم عقوبة الإيقاف 8 مباريات

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
حسن العمدة

علم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن إبراهيم صلاح المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني الجديد سيغيب عن الفريق في مباراة واحدة رغم الإيقاف 8 مباريات من اتحاد الكرة.

وعاقب اتحاد الكرة إبراهيم صلاح بالإيقاف لمدة 8 مباريات عندما كان مديرا فنيا لنادي إليو إيجيبت.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لـ “صدى البلد” إن إبراهيم صلاح تولي نادي في الدرجة الثالثة بعد عقوبة نادي اليو ايجيبت وغاب في 7 مباريات ويتبقي مباراة واحدة في العقوبة المفروضة عليه.

وأوضح عضو مجلس الإدارة الذي رفض ذكر اسمه، أن إبراهيم صلاح سيكون متواجدا مع الجهاز بعد استكمال العقوبة والإيقاف في المباراة القادمة فقط.

تدريب الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية.


وقاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مران اليوم، بعد توليه قيادة الفريق، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة وشدد على ثقته في قدرات اللاعبين رغم الظروف التي يمر بها النادي.


وطالب معتمد جمال، لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية للظهور بأفضل صورة في المباريات المقبلة، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، بخلاف كأس مصر.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان تكشف لأول مرة تفاصيل حالتها الصحية

وائل علي

وائل علي يعلن عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض

أحمد سعد وأصالة يطرحان دويتو "زي زمان"

زي زمان.. أحمد سعد وأصالة يطرحان دويتو جديدا

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

