انفراد.. إبراهيم صلاح يغيب عن الزمالك مباراة واحدة رغم عقوبة الإيقاف 8 مباريات

علم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن إبراهيم صلاح المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني الجديد سيغيب عن الفريق في مباراة واحدة رغم الإيقاف 8 مباريات من اتحاد الكرة.

وعاقب اتحاد الكرة إبراهيم صلاح بالإيقاف لمدة 8 مباريات عندما كان مديرا فنيا لنادي إليو إيجيبت.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لـ “صدى البلد” إن إبراهيم صلاح تولي نادي في الدرجة الثالثة بعد عقوبة نادي اليو ايجيبت وغاب في 7 مباريات ويتبقي مباراة واحدة في العقوبة المفروضة عليه.

وأوضح عضو مجلس الإدارة الذي رفض ذكر اسمه، أن إبراهيم صلاح سيكون متواجدا مع الجهاز بعد استكمال العقوبة والإيقاف في المباراة القادمة فقط.

تدريب الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية.



وقاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مران اليوم، بعد توليه قيادة الفريق، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة وشدد على ثقته في قدرات اللاعبين رغم الظروف التي يمر بها النادي.



وطالب معتمد جمال، لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية للظهور بأفضل صورة في المباريات المقبلة، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، بخلاف كأس مصر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.