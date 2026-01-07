محمد صلاح يحذر الزمالك من أزمة تواجه جهاز معتمد جمال.. خاص

أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق على قدرة معتمد جمال على قيادة المرحلة المقبلة مع الفارس الأبيض لأنه سبق وتولى المهمة من قبل.

وأضاف صلاح لـ صدى البلد : اختيار معتمد جمال قرار جيد، ولكن لا ألوم على طارق مصطفى حال رفض المهمة بسبب التمسك بجهازه الفني.

وأكمل: حق طارق مصطفى التمسك بالجهاز الفني لأنه سيتم محاسبته في النهاية ويرغب في النجاح وبالتالي يجب توافر كل عناصر النجاح في جهازه والعمل مع شخصيات قادر على فهمهم والتعامل معهم.

وأردف : أخشى على معتمد عدم التفاهم مع أعضاء الجهاز الفني الأجنبي المتواجد حاليا في الزمالك.

وعن أزمة إيقاف إبراهيم صلاح وعدم تواجده على مقاعد بدلاء قال : لا يوجد أزمة سواء تواجد في المدرجات أو على مقاعد البدلاء لأن المدير الفني هو الأهم خلال المباراة.

وأوضح أن وجود مدير فني مصري في الموسم الحالي قرار صائب حال أراد المجلس حل الأزمات المالية داخل الفريق وبعدها يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي وفق الإمكانيات المالية.

وأختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: الزمالك يجب أن يوفر المستحقات المالية للاعبين بدلا من رحيلهم وحال قرروا رحيل لاعب أو اثنين لتوفير مبالغ مالية فإنه قرار صائب.