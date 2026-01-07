رسميا معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا للزمالك لحين تعيين مدرب أجنبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال المدير الفني الأسبق للأبيض قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني عمله بداية من مران اليوم الأربعاء، المقرر له في الثانية والنصف عصرًا على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

وجاري التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل لاتفاق مع المدرب.