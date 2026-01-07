قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك ويقود الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر

إسراء أشرف

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى المسؤولية خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، وذلك بعد اجتماع مطول استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المنتظر أن يبدأ معتمد جمال مهمته بقيادة تدريبات الفريق اليوم، بمساعدة إبراهيم صلاح، بينما تقرر الإبقاء على الجهاز المعاون الأجنبي دون أي تعديلات خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المقبلة أمام فريق زد إف سي، والمقرر إقامتها مساء الأحد 11 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري

ويرصد موقع صدى البلد  مواعيد مباريات فريق الزمالك في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي الجولات التي ستلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح الصراع على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتنطلق سلسلة المواجهات المرتقبة بصدام مصري خالص بطابع أفريقي، حيث يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على  ستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير

في السياق ذاته، كشف الجدول الزمني الذي أرسله الاتحاد الأفريقي عن توالي المواجهات القوية للفارس الأبيض في مشواره بالمجموعة، حيث يتجدد اللقاء بين الزمالك والمصري في الجولة الرابعة، ولكن هذه المرة خارج الديار، إذ يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في مباراة الإياب، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وعقب الانتهاء من مواجهتي المصري، يستعد الزمالك لخوض تحدٍ أفريقي جديد، حيث يتوجه إلى زامبيا لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق زيسكو يونايتد.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل، في مواجهة تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى الزمالك من خلالها إلى حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه القاري.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

معتمد جمال

أرقام معتمد جمال المدير الفني المرتقب للزمالك قبل ولايته الثانية

معتمد جمال

بالأسماء.. الزمالك يستقر على تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة معتمد جمال

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

