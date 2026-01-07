معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك ويقود الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى المسؤولية خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، وذلك بعد اجتماع مطول استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المنتظر أن يبدأ معتمد جمال مهمته بقيادة تدريبات الفريق اليوم، بمساعدة إبراهيم صلاح، بينما تقرر الإبقاء على الجهاز المعاون الأجنبي دون أي تعديلات خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المقبلة أمام فريق زد إف سي، والمقرر إقامتها مساء الأحد 11 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري

ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات فريق الزمالك في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي الجولات التي ستلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح الصراع على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتنطلق سلسلة المواجهات المرتقبة بصدام مصري خالص بطابع أفريقي، حيث يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على ستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير

في السياق ذاته، كشف الجدول الزمني الذي أرسله الاتحاد الأفريقي عن توالي المواجهات القوية للفارس الأبيض في مشواره بالمجموعة، حيث يتجدد اللقاء بين الزمالك والمصري في الجولة الرابعة، ولكن هذه المرة خارج الديار، إذ يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في مباراة الإياب، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وعقب الانتهاء من مواجهتي المصري، يستعد الزمالك لخوض تحدٍ أفريقي جديد، حيث يتوجه إلى زامبيا لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق زيسكو يونايتد.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل، في مواجهة تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى الزمالك من خلالها إلى حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه القاري.