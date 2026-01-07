الزمالك يستأنف تدريباته بدون مدير فني على ملعب الكلية الحربية

قال الإعلامي خالد الغندور إن فريق الزمالك سوف يستأنف تدريباته الجماعية غدا على ملعب الكلية الحربية الساعة ٢:٣٠ ظهرا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "التدريب سيكون بدون مدير فني وسيكون تحت قيادة الجهاز المعاون الأجنبي الذي كان يعمل مع أحمد عبد الرؤوف".

وقال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استقرورا على خوض مباراة زد في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل بتشكيل يضم مزيجًا من لاعبي الفريق الأول ولاعبي الشباب.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"ويأتي هذا القرار بعد مشاركة العناصر الشابة في مواجهة الاتحاد السكندري الماضية، والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي حصل فيه لاعبو الفريق الأول على راحة".