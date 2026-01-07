فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»

شنّ طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على طريقة إدارة ملف اللاعب عبدالحميد معالي داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل إهدارًا واضحًا لحقوق النادي، ويستوجب المحاسبة الفورية.

وقال طارق يحيى في تصريحاته: «موضوع عبدالحميد معالي لازم الناس تتحاسب عليه، ده ملف فيه ناس ممكن تتسجن»، في إشارة قوية إلى حجم المخالفات التي يرى أنها صاحبت هذا الملف.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «إحنا عندنا لاعب هيقعد ياخد فلوس، وناديه كمان هيقعد ياخد فلوسه، واللاعب مش بيلعب»، معبرًا عن دهشته من استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم، أو محاسبة واضحة للمسؤولين عنه.

واعتبر طارق يحيى أن الصمت على مثل هذه الملفات يمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل النادي، قائلًا: «هتفضلوا ساكتين لحد إمتى؟ لحد ما النادي يقفل؟».

وواصل يحيى انتقاداته اللاذعة، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الزمالك لا يمكن القبول به، مضيفًا: «هو إحنا هنسيب الناس تتصرف كده في الزمالك ونفضل قاعدين نتفرج؟»، في رسالة مباشرة لإدارة النادي ولجان الرقابة والمسؤولين عن اتخاذ القرار