طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
تحقيقات وملفات

سباق الأسماء يتصاعد حول مدرب الزمالك الجديد.. ميكالي يرحّب ومعتمد جمال الأقرب وخالد جلال يترقب

الزمالك
الزمالك

يشهد نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة والاتصالات المتواصلة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد قبول مجلس الإدارة استقالة لأحمد عبد الرؤوف خلال الأيام القليلة الماضية المقبلة في ظل تراجع النتائج والحاجة إلى تصحيح المسار.

ميكالي يدخل الحسابات

وفي تطور لافت كشف كايو زيلر وكيل أعمال المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي عن وجود اتصالات غير رسمية خلال الساعات الماضية من أطراف محلية مرتبطة بنادي الزمالك للاستفسار عن إمكانية تولي ميكالي قيادة الفريق.

وأكد زيلر أن تدريب الزمالك يمثل شرفًا كبيرًا لميكالي مشددًا على أن المدرب البرازيلي ينظر للقلعة البيضاء كأحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية ولا يمانع خوض التجربة حال الوصول إلى اتفاق رسمي.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن إدارة الكرة تميل بقوة للتعاقد مع مدرب أجنبي في المرحلة المقبلة وهو ما تسبب في تراجع أسهم عدد من المدربين المصريين رغم طرح أسمائهم بقوة في البداية.

معتمد جمال يتقدم 

رغم الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي تشير مصادر موثوقة داخل الزمالك إلى أن معتمد جمال المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي يعد المرشح الأقرب لتولي المهمة مؤقتًا أو حتى بشكل رسمي حال إعلان رحيل أحمد عبد الرؤوف.

ويستند معتمد جمال إلى وعد سابق من مجلس إدارة الزمالك بالحصول على فرصة قيادة الفريق كمدير فني أول بعد تجربته المؤقتة مع الفريق في نوفمبر 2023 عقب رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو وقبل التعاقد مع البرتغالي جوميز.

ورفض معتمد جمال حينها الاستمرار ضمن الجهاز الفني للمدرب الأجنبي مفضلًا خوض تجربة جديدة على أن يحصل لاحقًا على حقه في العودة كمدير فني أول وهو ما يعزز من موقفه الحالي داخل الترشيحات.

خالد جلال.. ابن النادي 

من جانبه أكد خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك أنه دائمًا تحت أمر النادي مشددًا على أن العمل داخل القلعة البيضاء يعد شرفًا كبيرًا لأي من أبنائها.

وأوضح جلال أنه يشعر بنبض الجماهير كونه واحدًا من أبناء النادي مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر قادرة على تخطي المرحلة الصعبة وأن أي مدرب من أبناء الزمالك يستطيع قيادة الفريق إلى بر الأمان في هذه الظروف.

ودخل خالد جلال بالفعل ضمن دائرة الترشيحات الرسمية لخلافة أحمد عبد الرؤوف مستفيدًا من خبراته السابقة ومعرفته بأجواء النادي واللاعبين.

الزمالك المدير الفني الجديد أحمد عبد الرؤوف روجيرو ميكالي ميكالي معتمد جمال خالد جلال

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

طقس اليوم

طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

