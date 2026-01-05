سباق الأسماء يتصاعد حول مدرب الزمالك الجديد.. ميكالي يرحّب ومعتمد جمال الأقرب وخالد جلال يترقب

يشهد نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة والاتصالات المتواصلة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد قبول مجلس الإدارة استقالة لأحمد عبد الرؤوف خلال الأيام القليلة الماضية المقبلة في ظل تراجع النتائج والحاجة إلى تصحيح المسار.

ميكالي يدخل الحسابات

وفي تطور لافت كشف كايو زيلر وكيل أعمال المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي عن وجود اتصالات غير رسمية خلال الساعات الماضية من أطراف محلية مرتبطة بنادي الزمالك للاستفسار عن إمكانية تولي ميكالي قيادة الفريق.

وأكد زيلر أن تدريب الزمالك يمثل شرفًا كبيرًا لميكالي مشددًا على أن المدرب البرازيلي ينظر للقلعة البيضاء كأحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية ولا يمانع خوض التجربة حال الوصول إلى اتفاق رسمي.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن إدارة الكرة تميل بقوة للتعاقد مع مدرب أجنبي في المرحلة المقبلة وهو ما تسبب في تراجع أسهم عدد من المدربين المصريين رغم طرح أسمائهم بقوة في البداية.

معتمد جمال يتقدم

رغم الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي تشير مصادر موثوقة داخل الزمالك إلى أن معتمد جمال المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي يعد المرشح الأقرب لتولي المهمة مؤقتًا أو حتى بشكل رسمي حال إعلان رحيل أحمد عبد الرؤوف.

ويستند معتمد جمال إلى وعد سابق من مجلس إدارة الزمالك بالحصول على فرصة قيادة الفريق كمدير فني أول بعد تجربته المؤقتة مع الفريق في نوفمبر 2023 عقب رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو وقبل التعاقد مع البرتغالي جوميز.

ورفض معتمد جمال حينها الاستمرار ضمن الجهاز الفني للمدرب الأجنبي مفضلًا خوض تجربة جديدة على أن يحصل لاحقًا على حقه في العودة كمدير فني أول وهو ما يعزز من موقفه الحالي داخل الترشيحات.

خالد جلال.. ابن النادي

من جانبه أكد خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك أنه دائمًا تحت أمر النادي مشددًا على أن العمل داخل القلعة البيضاء يعد شرفًا كبيرًا لأي من أبنائها.

وأوضح جلال أنه يشعر بنبض الجماهير كونه واحدًا من أبناء النادي مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر قادرة على تخطي المرحلة الصعبة وأن أي مدرب من أبناء الزمالك يستطيع قيادة الفريق إلى بر الأمان في هذه الظروف.

ودخل خالد جلال بالفعل ضمن دائرة الترشيحات الرسمية لخلافة أحمد عبد الرؤوف مستفيدًا من خبراته السابقة ومعرفته بأجواء النادي واللاعبين.