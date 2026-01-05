أزمة جديدة.. مصدر بالزمالك: لا يوجد موعد نهائي لصرف مستحقات اللاعبين وفكرة القروض صعبة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك عدم وجود موعد نهائي حتى الآن لصرف مستحقات اللاعبين وفكرة القروض صعبة .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر في الزمالك .. لا يوجد موعد نهائي حتى الآن لصرف مستحقات اللاعبين وفكرة القروض صعبة في الفترة الحالية".



ويستمر غياب عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك عن التدريبات على خلفية الإصابة التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

ويعاني السعيد من تمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الزمالك لمدة 3 أسابيع جديدة وتقل فرص لحاقه بلقاء المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية غامضة.



موعد مباراة الزمالك ضد المصري



تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير المقبل.