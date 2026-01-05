قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
رياضة

ساعات حاسمة .. عودة صلاح مصدق وبنتايج لنادي الزمالك

عبدالله هشام

يسابق نادي الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية لإنهاء أزماته المالية الحادة التي ضربت الفريق الأول بشكل خاص.

وعانى نادي الزمالك من رحيل عدد من اللاعبين بعد فسخ العقود من جانب واحد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

عودة صلاح مصدق

قام نادي الزمالك بالتواصل مع  المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الفريق بعد تهديداته بالرحيل عن الفريق في يناير الجاري 

وكان صلاح مصدق قد بدأ في إجراءات فسخ عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وحاول بعض المحبين لنادي الزمالك لإقناع صلاح مصدق ووكيله بالعودة من جديد للنادي خصوصا بعد عدم انتقاله لأي نادي حتى الآن.

بنتايج يقترب من البقاء

ووصلت محاولات نادي الزمالك للإبقاء على اللاعبين خلال الفترة المقبلة لـ المغربي محمود بنتايج بعد الحديث عن رحيله وفسخ عقده من جانب واحد.

وتواصل الزمالك مع اللاعب المغربي لعقد جلسة وحل الخلاف وسط تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة بجانب راتب شهر يناير الجاري.

ويحاول نادي الزمالك الخروج من الأزمات المالية المتتالية خلال الفترة المقبلة بعد عدة أزمات مع اللاعبين الأجانب

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك صلاح مصدق بنتايج

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

