ساعات حاسمة .. عودة صلاح مصدق وبنتايج لنادي الزمالك

يسابق نادي الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية لإنهاء أزماته المالية الحادة التي ضربت الفريق الأول بشكل خاص.

وعانى نادي الزمالك من رحيل عدد من اللاعبين بعد فسخ العقود من جانب واحد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

عودة صلاح مصدق

قام نادي الزمالك بالتواصل مع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الفريق بعد تهديداته بالرحيل عن الفريق في يناير الجاري

وكان صلاح مصدق قد بدأ في إجراءات فسخ عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وحاول بعض المحبين لنادي الزمالك لإقناع صلاح مصدق ووكيله بالعودة من جديد للنادي خصوصا بعد عدم انتقاله لأي نادي حتى الآن.

بنتايج يقترب من البقاء

ووصلت محاولات نادي الزمالك للإبقاء على اللاعبين خلال الفترة المقبلة لـ المغربي محمود بنتايج بعد الحديث عن رحيله وفسخ عقده من جانب واحد.

وتواصل الزمالك مع اللاعب المغربي لعقد جلسة وحل الخلاف وسط تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة بجانب راتب شهر يناير الجاري.

ويحاول نادي الزمالك الخروج من الأزمات المالية المتتالية خلال الفترة المقبلة بعد عدة أزمات مع اللاعبين الأجانب