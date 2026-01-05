قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قصر النيل لـ الزمالك.. رحلة رامي السهام تصل للعام 115

عبدالله هشام

في مثل هذا اليوم 5 يناير لـ عام 1911 تأسس نادي الزمالك على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ رئيس إحدى المحاكم المختلطة في مصر وقتها.

نادي الزمالك كان هدفه الأساسي كسر الاحتكار البريطاني للأندية لأن تلك الفترة شهدت تواجد ندية كبرى في القاهرة مثل الجزيرة مقتصرة فقط على الإنجليز وأفراد الجاليات الأجنبية وبالتالي كان صعب على المصريين الانضمام إليها.
هدف رجل القانون جورج مرزباخ كان انشاء نادي يجمع بين المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

بداية المنافسه التاريخية بين الأهلي والزمالك

حين ما تم إنشاء نادي الزمالك تحت مسمى المختلط كان فريدا من نوعه حيث جمع بين المصريين والأجانب بينما كان النادي الأهلي مقتصر فقط على المصريين وطلبة المدارس العليا والسياسيين ومقاومة الاحتلال بداية من 1907.

في عام 1913 تغيير مكان نادي قصر النيل في ثكنات الجيش البريطاني " بدار الأوبرا حاليا" لـ يكون في تقاطع شارع 26 يوليو والجلاء حاليا وتغيير اسمه للمختلط

ومن هنا بدأت شعبية النادي تزداد بين المصريين والأجانب وكان للمصريين السيطرة التدريجية على مناصب النادي حيث تولى محمد بدر مهمة رئاسة النادي كأول مصري يتولى المنصب في 1915

جاء تغيير اسم نادي الزمالك للمرة الثالثة ووصل للمباراة التاريخية في نهائي كأس مصر 1941 حينما فاز على الأهلي 6-0 وحينها أطلق الملك فاروق اسمه على النادي ليصبح تحت رعاية ملكية مباشرة ساهمت في زيادة قوة وشعبية النادي.

التغيير الأخير لأسم نادي الزمالك وهو الاسم الحالي جاء بعد ثورة 23 يوليو والمسمى الجديد نسبة لمقر النادي الجديد 1959 بحي الزمالك.

شعار نادي الزمالك

في 1911 وحتى 1913 لم يتم اختيار شعار رياضي محدد للنادي واكتفى بأسماء رمزية 
وحتى عام 1941 كان شعار النادي عبارة عن حروف ترمز لنادي المختلط
في 1941 كانت بداية وضع شعار الرامي تحت مسمى نادي فاروق الأول وذلك في عهد الدكتور محمد حيدر باشا وهدفه كان إبراز الهوية المصرية الخالصة للنادي بعد ما كان يتم النظر له لى أنه نادي للأجانب

سيطرة رياضية

الزمالك أول فريق مصري يحقق لقب كأس مصر بمسماه القديم كأس السلطان حسين 1921 بعد الفوز في فريق شيروودز البريطان.

فاز الزمالك بأول نسخة من كأس التفوق بعد الفوز على الاتحاد السكندري 5-0 وعلى مستوى دوري منطقة القاهرة واصل الزمالك السيطرة وفاز بها 14 وهو رقم قياسي

أما في بطولة الدوري المصري بالنظام الحالي والتي انطلقت عام 1948 حقق الأهلي اللقب الأول وانتظر الزمالك حتى موسم 59-60 لتحقيق أول لقب في تاريخه بالجيل الذهبي الذي ضم حمادة إمام ورأفت عطية وعصام بهيج

في المشوار الأفريقي حقق الزمالك أول لقب إفريقي له في عام 1984 وكذلك كأس الأفرواسيوية مرتين 87و 97 وهو النادي المصري الوحيد الذي يفوز بها مرتين

أول نسخة من السوبر الإفريقي شارك فيها الزمالك حقق الفوز على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور الشهير .

