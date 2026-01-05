ميكالي وآخر فرنسي.. تحركات الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد

بدأ نادي الزمالك سباق الحصول على مدير فني جديد مستغلا فترة التوقف الحالية على أمل إنهاء الأزمة الفنية والمالية.

وشهدت الساعات الماضية عدة ترشيحات من جانب مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

واتفق مجلس الإدارة مع المدير الرياضي على تعيين مدير فني أجنبي بدلا من مدرب مصري للحفاظ على فرص المنافسه.

شرط الزمالك في المدرب الجديد

ووضع الأبيض عدة شروط يجب توافرها في المدير الفني الجديد أبرزها راتبه الشهري حيث تم الاستقرار على دفع راتب يصل لـ 20 ألف دولار للمدرب الجديد واستبعاد المجلس من الترشيحات المدربين أصحاب الرواتب المرتفعة.

أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

وظهر روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي كأبرز المرشحين في ظل وجود موافقة مبدأية على راتب الزمالك.

فيما يفاوض جون إدوارد حاليا مدرب فرنسي لتولي المهمة رفقة الجهاز المعاون لـ أحمد عبدالرؤوف.

ولم يتم التعرف على هوية المدرب الفرنسي وسط محاولات فرض حالة من السرية عليه لحين التوصل لاتفاق نهائي وتوقيع العقود.