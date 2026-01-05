قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور
ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة
ثروة أسطورية واقتصاد منهار.. كيف تحولت كنوز فنزويلا إلى وقود للأزمة والصراع؟
7293 فرصة عمل في 12 محافظة.. اعرف الأماكن والراتب والتفاصيل
تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميكالي وآخر فرنسي.. تحركات الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد

ميكالي
ميكالي
عبدالله هشام

بدأ نادي الزمالك سباق الحصول على مدير فني جديد مستغلا فترة التوقف الحالية على أمل إنهاء الأزمة الفنية والمالية.

وشهدت الساعات الماضية عدة ترشيحات من جانب مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

واتفق مجلس الإدارة مع المدير الرياضي على تعيين مدير فني أجنبي بدلا من مدرب مصري للحفاظ على فرص المنافسه.

شرط الزمالك في المدرب الجديد

ووضع الأبيض عدة شروط يجب توافرها في المدير الفني الجديد أبرزها راتبه الشهري حيث تم الاستقرار على دفع راتب يصل لـ 20 ألف دولار للمدرب الجديد واستبعاد المجلس من الترشيحات المدربين أصحاب الرواتب المرتفعة.

أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

وظهر روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي كأبرز المرشحين في ظل وجود موافقة مبدأية على راتب الزمالك.

فيما يفاوض جون إدوارد حاليا مدرب فرنسي لتولي المهمة رفقة الجهاز المعاون لـ أحمد عبدالرؤوف.

ولم يتم التعرف على هوية المدرب الفرنسي وسط محاولات فرض حالة من السرية عليه لحين التوصل لاتفاق نهائي وتوقيع العقود.

ميكالي منتخب مصر الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

الفاروميو جوليتا موديل 2016

الفاروميو جوليتا هاتشباك بـ 750 ألف جنيه

جيب ليبرتي موديل 2002 للبيع

اركب جيب ليبرتي سعرها 400 ألف جنيه

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

بالصور

اتجوز عليها.. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف
اتجوز عليها .. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد